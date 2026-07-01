בעוטף עזה מזהירים: שיקום הרצועה לפני פירוק חמאס - סכנה לתושבים

בהמשך לפרסומים כי תוכנית השיקום ברצועת עזה תחל בעוד מספר שבועות מבלי שחמאס פורק מנשקו, תושבי עוטף עזה מביעים דאגה. לפי פרסום של "ישראל היום", בעוד שבועות ספורים תחל מועצת השלום לרצועת עזה בפיילוט לניהול מחסות הומניטריים באזורים שלא בשליטת חמאס ברצועת עזה. האזור הראשון שאליו יופנו אזרחים ללא נשק או זיקה לחמאס הוא תל סולטאן, סמוך לרפיח.

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למחסות ההומניטריים יוזרמו סיוע רפואי ומזון. בשטח יתאפשר מעבר לאוכלוסייה שתחפוץ בכך גם לחזור לשטחים שבשליטת חמאס. בפועל, חמאס יוכל לשלוט בתנועת האזרחים מהמתחם ההומניטרי ואליו, למנוע אותה לחלוטין או להשתמש בה למטרותיו.

"בשקט בשקט האמריקנים מחפשים שטחים לבניית מחנות בכל העוטף, הם מביאים כסף גדול למי שייתן להם שטח. אני רואה אותם מסתובבים מחפשים את השטחים, הם פה", מספר קב"ט המועצה האיזורית חוף אשקלון אמנון לוי ל-i24NEWS.

עוד הוסיף לוי: "בעזה יתחילו לבנות בניינים רבי קומות ותשתיות ובתים יפים. זו מלחמת העצמאות שלהם, על זה הם ניצחו אותנו. בתחושה שלי של אחד שהיה ב-7 באוקטובר הם לא יחזירו את הנשק בחיים, הם עוד יהפכו את חמאס למשטרה המקומית. עוד בתרבות שלהם יש נקמת דם 70 שנה".

ראש אגף חירום ובטחון שדות נגב, אדיר שגב, הביע גם כן דאגה בפני i24NEWS: "אני מסתכל על כל יוזמה בראש ובראשונה דרך העיניים של ביטחון התושבים. כל מהלך מדיני או אזרחי יכול להיות חיובי אם יוביל למציאות ביטחונית יציבה לאורך זמן, אך מבחינתנו המבחן היחיד הוא המציאות בשטח ולא הכוונות או ההצהרות".

לצד השיח על הקמת מנגנוני ניהול אזרחיים, שגב מעלה שאלה מקצועית מהותית - כיצד יתבצע תהליך הסינון בפועל: "מי קובע שאדם אינו משתייך לחמאס? על סמך איזה מידע מודיעיני? מי אחראי על הבקרה, ומה רמת הוודאות של אותו מנגנון? חמאס אינו מורכב רק ממחבלים חמושים. מדובר בארגון בעל תשתיות, פעילים, מסייעים ומערכים אזרחיים, ולכן תהליך ההבחנה בין מי שאינו משתייך לארגון לבין מי שפועל מטעמו הוא מורכב ביותר. כל תוכנית חייבת לתת לכך מענה ברור, אמין ומוכח".

לפי שגב, האיום הבא מצד חמאס לא בהכרח ייראה כמו המתקפה הנרחבת שהייתה ב-7 באוקטובר, הוא יכול להתממש גם באמצעות אירועים יחידים - רחפן בודד, ירי נ"ט או ניסיון חדירה נקודתי. "כל עוד קיימת לחמאס יכולת לבצע פיגועים, לשגר רחפני נפץ, להוציא לפועל ירי נ”ט, ירי תלול מסלול או לנסות לחדור ליישובים, אין כל מקום להפחתת המוכנות המבצעית".

שגב מסכם: "תושבי העוטף כבר שילמו מחיר כבד מדי כדי להסתמך על הערכות אופטימיות, לכן האחריות שלנו היא להמשיך ולחזק את מרכיבי הביטחון, את כיתות הכוננות, את מערכי ההתרעה ואת הכשירות המבצעית של היישובים".

תגובת פורום עוטף ישראל: "סעיף 17 להסכם, שמאפשר לאמריקנים ולכוחות הבינלאומיים להתחיל שיקום בתחומי הקו הצהוב לפני מיטוט שלטון חמאס, הוא מסוכן לתושבי העוטף. תהליך השיקום ברצועת עזה מתקדם בזחילה מסוכנת; כאשר המודלים והפיילוטים יקרסו - נישאר עם חמאס חזק ונחוש יותר. כולנו ראינו לפני כשנה וחצי את הניסיון ללמד את האוכלוסייה בעזה להתנתק מחמאס. הניסוי לא יכול לעבוד עד שחמאס לא מוכרע צבאית ומדינית.

"כל עוד שלטון חמאס מתפקד, הוא מתחזק, משפץ מנהרות, מייצר הברחות, מגייס מחבלים ומתעצם צבאית ושלטונית. מזה מספר חודשים אנו שומעים מכל גורמי התכנון בעוטף על היערכות של האמריקנים לבניית מפעלים ובסיסים לכוחות הבינלאומיים שאמורים לשקם את רצועת עזה באזור הקו הצהוב. נכון יהיה כי ממשלת ישראל תתייחס לאזהרות הקצינים בחודשיים האחרונים, ותבין שהיא חייבת לפעול למיטןט שלטון חמאס כבר היום".