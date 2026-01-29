חוששים מהחלפת שלטון: ארגוני הטרור בעזה הקימו חמ"ל משותף

ארגוני הטרור ברצועת עזה הקימו ועדה לאומית עליונה, במסגרתה מופעל חמ"ל משותף לכל ארגוני הטרור. מטרת הוועדה החדשה לפקח על העברת השלטון מחמאס למועצה הטכנוקרטית.

המועצה צפויה להיכנס לרצועת עזה בקרוב, מסתמן כי כבר ביום ראשון, ובחמאס נערכים לאבטח את כניסת המועצה הטכנוקרטית לרצועה, בניסיון להוכיח שהם "בעל הבית". הממונה על הביטחון מטעם המועצה יישאר במעבר רפיח בשל התנגדות חמאס למינויו, זאת בשל היותו קצין בכיר במודיעין הפלסטיני.

בתוך כך, חמאס פנה בימים האחרונים לוועדה הטכנוקרטית בדרישות ברורות: שילוב 10,000 מאנשי המשטרה של הארגון במבנה המשטרתי החדש, פתרונות תעסוקה ל-40 אלף עובדי ממשל וכן אזהרה שהעביר מפני צעדים פוליטיים חד-צדדיים.