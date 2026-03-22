4 תושבי אום אל-פחם נעצרו בחשד שהתאמנו במטרה לבצע פיגועים

הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, רכשו כלי מסוג "אירוסופט" עליו התאמנו כדי לדמות ירי בנשק אמיתי • בהמשך החקירה נמצאו ברשותם מספר כלי נשק, בהם אקדח, רובה מסוג 'קרלו', רובה M-16, מחסניות ותחמושת

ינון שלום יתח
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
נשק לא חוקי
נשק לא חוקידובר צה"ל

המשטרה ושב"כ עצרו ארבעה תושבי אום אל-פאחם בשנות ה-20 לחייהם בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע. 

בעת חקירתם על ידי השב"כ, עלה כי הארבעה רכשו כלי מסוג איירסופט, עליו התאמנו כדי לדמות ירי בנשק אמיתי. בהמשך החקירה נתפסו כלי נשק נוספים - שני אקדחים, רובה אוטומטי 'קרלו', רובה M-16, כדורים ומחסניות.

Video poster
פרסום ראשון: שני ישראלים נעצרו בחשד שתכננו פיגוע וריגלו עבור מדינת אויב

עם תום החקירה, הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד החשודים, ובימים הקרובים צפויה להגיש כתב אישום נגדם, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

בתחילת החודש נעצרו שני תושבי אום אל-פאחם שתכננו לבצע פיגוע בזמן מלחמת "חרבות ברזל", אחד מהם אף היה מזוהה עם ארגון הטרור חמאס. החשוד השני נחשד גם במגע עם סוכן זר ובהעברת ידיעה סודית למטרות ריגול - לאחת המדינות הנמצאות בחזית הלחימה מול ישראל בימים אלה.

