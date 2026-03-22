המשטרה ושב"כ עצרו ארבעה תושבי אום אל-פאחם בשנות ה-20 לחייהם בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע.

בעת חקירתם על ידי השב"כ, עלה כי הארבעה רכשו כלי מסוג איירסופט, עליו התאמנו כדי לדמות ירי בנשק אמיתי. בהמשך החקירה נתפסו כלי נשק נוספים - שני אקדחים, רובה אוטומטי 'קרלו', רובה M-16, כדורים ומחסניות.

עם תום החקירה, הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד החשודים, ובימים הקרובים צפויה להגיש כתב אישום נגדם, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

בתחילת החודש נעצרו שני תושבי אום אל-פאחם שתכננו לבצע פיגוע בזמן מלחמת "חרבות ברזל", אחד מהם אף היה מזוהה עם ארגון הטרור חמאס. החשוד השני נחשד גם במגע עם סוכן זר ובהעברת ידיעה סודית למטרות ריגול - לאחת המדינות הנמצאות בחזית הלחימה מול ישראל בימים אלה.