דובר צה"ל נגד ערוץ 14: "תרומת הנשים ללחימה - עובדה מוכחת"

ברקע הטענות נגד שירות נשים בלוחמה שנאמרו בערוץ 14, הגיב היום (שני) דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, לאמירות ואמר כי "תרומתן ללחימה אינה סיסמא, ואינה אמירה ערכית בלבד - היא עובדה מבצעית מוכחת".

תת-אלוף דפרין שיתף כי בתו שירתה כלוחמת בחיל הים, ושדרשה זאת עוד טרם גיוסה. "ליוויתי את הבחירה הזו בגאווה גדולה. גאווה על הדרך, על המאמץ, על הרצון לתרום למדינה ועל העשייה המבצעית לאורך השירות כולו".

עוד ציין דובר צה"ל כי סגן-אלוף אור בן יהודה, מפקדת גדוד "קרקל", קיבלה ממפקד פיקוד הדרום בשנת 2015 צל"ש על גבורתה לאחר שלחמה מול חוליית מבריחים בגבול מצרים. סגן-אלוף בן יהודה, הוסיף, לחמה ביישובי העוטף ב-7 באוקטובר "והובילה לוחמים תחת אש, באחריות, באומץ ובמנהיגות".

https://x.com/i/web/status/2018365335443750920 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"לאורך השנים, ובמיוחד מאז 7 באוקטובר, נשים לוחמות נושאות בנטל הלחימה כתף אל כתף. הן פועלות בקווי המגע, חוצות קווי אויב, מובילות מהלכים התקפיים, לוחמות בעזה, סוריה, איו"ש ובלבנון", הוסיף, וציין כי פועלות גם הרחק מגבולות המדינה.

כאמור, דבריו של תת-אלוף דפרין מגיעים לאחר פרסום סדרה בערוץ 14, בה מועלים טענות, בין היתר, נגד שירות הנשים בצה"ל.