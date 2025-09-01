פחות מבעבר: 50 טירונים חרדים התגייסו עד כה ל"חשמונאים"

מומלצים -

בצה"ל קיימו היום (שני) יום גיוס מיוחד לחטיבה החרדית כאשר עד כה התגייסו כ-50 טירונים חרדים לחטיבת החשמונאים. מדובר במספרים נמוכים לעומת שני המחזורים הראשונים - אבל צפוי שבצה"ל יצליחו לגייס פלוגה עד סוף היום.

גורמים בצה"ל אישרו כי אכן ישנה ירידה באחוזי הגיוס: "עד אוגוסט צפינו כמות כפולה ממה שקרה עכשיו. האקלים הנוכחי והעימות החזיתי בין צה"ל לחברה החרדית, האיומים במעצרים וכו' הביאו צעירים לדחות את הגיוס". אז מה עשוי לסייע לנתוני הגיוס? בצה"ל אומרים: "הבנות הדדיות עד כדי חוק".

יהוידע כהן, אחד מהמתגייסים לחטיבת החשמונאים, הסביר את מניעיו: "הגיע הזמן שלנו. יש התקדמות בזה שאנחנו מקבלים את הפן הרוחני המותאם לחרדים. חיילים הקדישו את כל היקר שלהם להתגייס, ולכן החלטתי שגם אני מתגייס. אני מקווה שצה"ל ייתן לנו את האפשרוץ להגן על הארץ תוך שמירה על אורח חיינו החרדי".

אביו, דוד כהן, התייחס ברגש ליום המיוחד: "מי שלומד תורה, צריך ללמוד תורה. אבל מי שמיצה את העניין, ראוי שישתתף במצווה. טוב שהצבא הקים מסגרת שתאפשר קליטה טובה למי שרוצה להתגייס ולשמור תורה ומצוות באורח חיים חרדי. אנחנו כהורים רוצים להאמין שהבנים שלנו יישמרו במסגרת שהתחייבה לשמור על אורחות חייהם".

לפי התוכנית של החטיבה החרדית, בחודש נובמבר יצליחו בצה"ל לצבור מספיק כוח אדם על מנת להקים גדוד שלם בסדיר, שיהפוך למבצעי אחרי יום העצמאות. צוותים ראשונים של הסיירת החרדית צפויים להתחיל את הכשרתם בנובמבר.

במקביל, אחרי פסח יצברו סד"כ לגדוד חשמונאים במילואים. בשורה התחתונה: שנה וחצי אחרי הקמתה - החטיבה החרדית תוכל להכניס שני גדודים מלאים ללחימה.