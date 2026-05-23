דובר צה"ל חשף הערב (שבת) את תיעוד התקרית בדרום לבנון, בה נפצעה קשה סמל-ראשון ש', לוחמת ותיקה במערך תיעוד המבצעי בדובר צה"ל. בסרטון המצמרר ניתן לראות את הרגעים בהם היא מפונה מהמקום, כשהיא סובלת מפציעה קשה, לאחר שאמרה במפורש כי מדובר ברחפן.

בהמשך התיעוד, נראה אדם נוסף - ככל הנראה איש צוות רפואי, כשהוא שואל אם היא נושמת ומבקש ממנה להרים את הראש ולהישען עליו. לאחר מכן, ניתן לראות את הפינוי מנקודת מבטה של לוחמת התיעוד.

דובר צה"ל

כזכור, התקרית התרחשה ביום רביעי האחרון, במהלך פעילות מבצעית של גדוד 601 מחטיבה 401. הכוחות פעלו במרחב חדאת׳א שבדרום לבנון במסגרת משימה לאיתור וסיכול תשתיות טרור ואמצעי לחימה.

סמל-ראשון ש' חברה אל הכוח במטרה לתעד את הפעילות המבצעית בשטח. במהלך הפעילות איתרו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה ובו יותר מ-20 פריטי אמל"ח שונים. לאור חשיבות הממצאים, הוחלט לתעד את הזירה.

כשעה לאחר מכן, בעת שהכוחות שהו במרחב המחסן, נתקלו הלוחמים בשני רחפני נפץ ששוגרו לעברם. הרחפנים התפוצצו בסמוך לכוח וגרמו לפציעתם של שבעה לוחמים בדרגות פציעה שונות, בהם מפקד הפלוגה, סרן מ׳, ולוחמת התיעוד המבצעי, סמל-ראשון ש׳, שנפצעו באורח בינוני וקשה.

כזכור, פלגת התיעוד המבצעי היא יחידה לוחמת שהוקמה לאחר נפילתו של צלם דובר צה"ל שנהרג במהלך פעילות מבצעית ברפיח בשנת 2003, סמל ליאור זיו, לאור הצורך בתיעוד משטחי לחימה לטובת דוברות והסברה.

הפלגה הופעלה לראשונה במהלך מבצע "צוק איתן", ומאז היא פועלת בכלל גזרות הלחימה - עזה, לבנון, איו"ש וסוריה - ומלווה את יחידות צה"ל השונות. לוחמי התיעוד המבצעי הם כוח החובר לכוחות הלוחמים בשטח, וחלקם אף נלחמים כתף אל כתף עם הכוחות אליהם חוברים.

הכשרתם של לוחמי התיעוד המבצעי כוללת טירונות קרבית ברמת רובאי 07, קורס לחימה בטרור וקורס מקצועות הדוברות במגמת תיעוד וצילום מקצועי. הפלגה מונה עשרות לוחמים ולוחמות, כאשר כשליש מהמשרתים בה הם נשים.

מתחילת המלחמה נפצעו שני לוחמים מהיחידה באורח קשה. הראשון שבהם הוא לוחם שנפצע בעזה מפגיעת RPG, והשנייה - לוחמת התיעוד סמ"ר ש' שנפצעה אתמול במהלך פעילות בדרום לבנון.