דרמה בשמי הים התיכון: מטוסי קרב הוזנקו היום (שלישי) לעבר טיסה מפולין לנמל התעופה בן גורין, לאחר שהופעל קוד חירום ביטחוני.

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צה"ל הודיע כי הזניק שני מטוסי קרב "לעבר מטוס אזרחי בשמי הים התיכון בעקבות דיווח שהתקבל על חוסר קשר עם המטוס", וציין כי "האירוע הסתיים וחודש הקשר עם המטוס, אין חשש לאירוע ביטחוני".