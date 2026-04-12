אחרי 10 שעות של שקט: אזעקות הופעלו בגליל העליון

סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס הצהיר הלילה (ראשון) כי המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן לא צלח - ועזב את פקיסטן יחד עם המשלחת האמריקנית. כוחות צה"ל מחטיבת אפרים ולוחמי יהל"ם הרסו מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם. לפני ששיגר לעבר מדינת ישראל: צה"ל תקף משגר טילים טעון ומוכן לשיגור בדרום לבנון.

