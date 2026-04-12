אחרי 10 שעות של שקט: אזעקות הופעלו בגליל העליון | עדכונים שוטפים
כוחות צה"ל מחטיבת אפרים ולוחמי יהל"ם הרסו מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם. לפני ששיגר לעבר מדינת ישראל: צה"ל תקף משגר טילים טעון ומוכן לשיגור בדרום לבנון.
אזעקות בקריית שמונה
דיווחים בלבנון: תקיפות על כפרים בצור, מרג'עיון ובינת ג'בייל; שריפה פרצה עקב תקיפה של כטב״ם על כפר ג'וויא בנפת צור (לינה עבד)
לפני ששיגר לעבר מדינת ישראל: צה"ל תקף משגר טילים טעון ומוכן לשיגור בדרום לבנון
כוחות צה"ל מחטיבת אפרים ולוחמי יהל"ם הרסו מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם
במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו במעבדה מגוון אמצעי לחימה וחומרים המשמשים להכנת מטעני חבלה ובהם:
• מטענים מאולתרים, בהם כ-200 מטעני צינור
• מטפים המיועדים להצמדת מטענים לרכבים
• בלוני גז גדולים בעלי פוטנציאל לשמש כמטעני גחון המיועדים לפגיעה בכלי רכב משוריינים
• יותר מ-50 ק"ג של חומר נפץ מאולתר (שלומי הלר)
סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס הודיע הלילה כי השיחות עם המשלחת האיראנית בפקיסטן לא הניבו תוצאות - והמריא יחד עם המשלחת האמריקנית חזרה לארצות הברית. "נחזור בלי הסכם, אלו חדשות רעות עבור איראן"
