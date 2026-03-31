הותר לפרסום שמם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו במהלך היתקלות בדרום לבנון: בתקרית הקשה נהרגו סרן נועם מדמוני, בן 22 משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל. סמ"ר בן כהן, בן 21 מלהבים, לוחם בסיירת נח"ל, סמ"ר מקסים אנטיס, בן 21 מבת ים ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. כמו כן, באירוע נפצע לוחם צה"ל באורח קשה, ולוחם נוסף ולוחם מילואים נפצעו באורח בינוני. הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים לאחר פעולות חילוץ מורכבות תחת אש, ומשפחותיהם עודכנו.

התקרית התרחשה במהלך פעילות התקפית של צוות הקרב החטיבתי של הנח"ל, הפועל תחת פיקוד אוגדה 162 בגזרה המערבית של דרום לבנון במטרה להשיג שליטה מבצעית במרחב. אתמול, סמוך לשעה 18:30, זיהו כוחות מסיירת נח"ל חוליות מחבלים בשטח הסבוך, ובין הצדדים התפתחה היתקלות עזה מטווח קצר. הלוחמים חתרו למגע וניהלו חילופי אש כבדים מול המחבלים, במהלכם זוהו פגיעות במקורות הירי.

תוך כדי חילופי האש וזיהוי הפגיעות בלוחמים, החלו הכוחות בשטח בביצוע פעולות לפינוי הנפגעים לעבר מנחת ייעודי שהוכן מראש. במהלך מאמצי הפינוי, ניסו המחבלים לשבש את חילוץ הפצועים וירו טיל נ"ט לעבר הכוחות המחלצים. בצה"ל מציינים כי מירי הנ"ט לא היו נפגעים נוספים לכוחותינו, והפינוי הרפואי הושלם למרות האיום המתמשך מהשטח.

בתגובה לירי לעבר הכוחות, צה"ל הפעיל עוצמת אש נרחבת שכללה ירי טנקים ותקיפות ממוקדות של חיל האוויר לעבר תשתיות המחבלים וחוליות הירי שזוהו בגזרה. הלוחמים בשטח ממשיכים במשימתם להשמדת תשתיות הטרור בדרום לבנון, תוך נחישות להשלים את השגת השליטה המבצעית בגזרה המערבית למרות המחיר הכבד שגבתה התקרית.