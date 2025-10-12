פלסטינים שניסו לפגוש בחו"ל מחבלים שישוחררו - סורבו
פרסום ראשון: פלסטינים מיו"ש מנסים לצאת מהארץ כדי להיפגש עם מחבלים משוחררים - ומסורבים על ידי מערכת הביטחון • הם תכננו לעבור את הגבול דרך ירדן ומשם למדינות היעד של המגורשים
ינון שלום יתחכתב צבאי
ההיערכות לשחרור המחבלים במסגרת עסקת החטופים: כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי פלסטינים מיהודה ושומרון מנסים לצאת מהארץ כדי להיפגש עם מחבלים משוחררים - ומסורבים על ידי מערכת הביטחון.
ל-i24NEWS נודע כי מערכת הביטחון חסמה הבוקר את יציאתם מהארץ של למעלה ממאה פלסטינים דרך גשר אלנבי. הסיבה לכך היא ההבנה שהם מנסים לפגוש מחבלים "כבדים" שיגורשו למצרים במסגרת העסקה.
הפלסטינים שסורבו, מגיעים ממשפחות שונות ביו"ש, ותכננו לעבור את הגבול דרך ירדן ומשם למדינות היעד של המחבלים. בישראל זיהו את הניסיון וחסמו אותם במעבר הגבול 'גשר אלנבי'.
