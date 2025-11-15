דיווח: צה"ל מכין "תוכנית חירום" - אם הפסקת האש תקרוס

מקורות ישראליים מסרו היום (שבת) לערוץ "אל-ערביה" הסעודי כי צה"ל מכין "תוכנית חירום" בעזה, למקרה והפסקת האש תקרוס. המקורות, ציינו כי המעבר לשלב ב' בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה עדיין תקוע.

לטענת המקורות, ישנם חילוקי דעות סביב הקמת הכוח הבין-לאומי שעתיד לשלוט באופן זמני ברצועה, שנוגעות בין היתר על מרכיביו של הכוח. בנוסף, סוגיית פירוק חמאס מנשקו עדיין עומד על הפרק ועוד לא הוכרע.

אירוע נוסף שעלול לסכן את הפסקת האש, לפי המקורות, הוא המחבלים ששוהים בתוואי התת-קרקעי בשטח שבשליטת ישראל ברפיח. המתווכות דנות עם הצדדים על כמה פתרונות, בהן גם האפשרות כי פעילי הטרור יימסרו את נשקם - ויוגלו לטורקיה.

מוקדם יותר השבוע דווח ב"פוליטיקו" כי בממשל טראמפ חוששים מכך שהסכם סיום המלחמה עלול לקרוס - בשל קושי ביישום סעיפים רבים מההבנות שהושגו. בפגישה רבת-משתתפים שנערכה במטה האמריקני בקרית גת, הוצגו אוסף מסמכים ומצגת תחת הכותרת "העבודה הקשה מתחילה עכשיו", המראים מגוון מכשולים העומדים בדרך למעבר לשלב ב' בהסכם.

בין המכשולים, הועלתה האפשרות כי "כוח הייצוב הבין-לאומי" לא יוכל לפעול ברצועה. בנוסף, צוין במצגת כי הגוף הפלסטיני שינהל בעתיד את עזה יזדקק ל"תמיכה ארוכה של ארצות הברית והקהילה הבין-לאומית". "ייתכן שכוחות הביטחון יזדקקו לכספים וייעוץ במשך עשרות שנים", נכתב.