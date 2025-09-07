2 פלסטינים מואשמים במגע עם סוכן זר - אסיר ביטחוני לשעבר

מומלצים -

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד אחמד חלאוני תושב מזרח ירושלים בן 43 ומשהור שמאסנה תושב שטחים בן 57, בגין מגע עם סוכן חוץ וניסיון איסור פעולה ברכוש למטרות טרור. זאת, לאחר שהיו בקשר עם פעיל חמאס מטורקיה, אסיר ביטחוני לשעבר.

השניים, קידמו עבור הסוכן "פרויקטים דתיים" בירושלים כמו לימודי קוראן וטיסות לתלמידים מצטיינים למכה. כמו גם, ביצעו העברות כספים בהיקפי ענק על אף מודעותם שמדובר בכספי טרור ואפילו הוזהרו על כך בידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בתחילת השנה.

מפרטי כתב האישום עולה, כי פעיל חמאס, מואיד מותחסב שהורשע וריצה 17 חודשי מאסר בכלא בישראל לאחר ששכנע אדם לבצע פיגוע התאבדות בישראל, פנה לפני כשנתיים לאחד הנאשמים באפליקציית הווצאפ. הנאשם, בעל תפקיד "ווקף", ולכן אחראי על חוגים לשינון קוראן ומחנות קיץ לנוער בירושלים. מותחסב הציע לו ולנאשם הנוסף רווח כספי כ"דמי תיווך" שינתן להם דרך עמותות מקומיות כמו עמותת ספראא הטורקית בה הוא מועסק.

לאחר ששתי עמותות במזרח ירושלים החליטו, לאחר תקופה, לעצור את ההתקשרות עם הנאשמים, ניסו השניים לפנות לעמותה אחרת אבל זו ניהלה חשבון בבנק הערבי הפלסטיני שסירב לקבל העברות כספים מטורקיה. בסופו של דבר, איתרו חלאוני ושמאסנה עמותה בשם "תמרא" - דרכה ביצעו העברות כספים מטורקיה ליהודה ושומרון ולמזרח ירושלים. הדבר בוצע במהלך השנה האחרונה עד למעצרם בחודש שעבר בידי שוטרי ימ"ר ירושלים.