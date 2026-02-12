בן גביר והמפכ"ל שמרו תפקיד לקצין שנחקר במח"ש; כעת הוא מודה: הביא לפגיעה בביטחון המדינה

פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וצמרת המשטרה עיכבו מינוי מרכזי באחד המרחבים במחוז ירושלים, כדי לשמור אותו לקצין שנחשד במעצר לא חוקי של מפגינות, כך פרסם הערב (חמישי) הכתב והפרשן לענייני משטרה, משה שטיינמץ.

בן גביר והמשטרה השאירו את תפקיד סגן מפקד מרחב קדם – המרחב של מזרח ירושלים - ללא מפקד במשך עשרה חודשים. התפקיד יועד לנצ"מ יניב וולווביץ, הקצין שנחקר במח"ש בחשד שהורה על מעצר לא חוקי של נשים שהניחו פלייארים בבית הכנסת של יולי אדלשטיין. הוא מונה אליו לאחרונה – מיד אחרי שמח"ש סגרה את התיק.

כעת וולווביץ' בעצמו מודה שהדבר "הקשה מאוד על התפקוד" של המרחב, שפעילותו "משמעותית לבטחון המדינה". במילים אחרות: הקצין עצמו מודה שהעיכוב פגע במשטרה ובביטחון המדינה…

תפקיד קריטי נשאר ללא מפקד עשרה חודשים כדי למנות קצין שנחשד במעצר פעילות מחאה - הקצין בעצמו מודה שהדבר פגע בבטחון המדינה.

--

עו"ד עדי קידר שמייצג את נצ"מ וולבוביץ׳ בעתירה מסר: "נצ״מ וולבוביץ׳ הוא מופת לקצין משטרה מסור, מקצועי וישר דרך שמקדיש את כל חייו הבוגרים להגנה על בטחון הציבור. הבחירה בו לתפקיד היא דוגמא למינוי ראוי בשירות הציבורי בכלל ובמשטרה בפרט. הפרסום בכתבה משולל כל יסוד. מוטב לו התקשורת הייתה בודקת את העובדות בטרם היא מפרסמת כתבות בהסתמך על פרשנות שגויה. הנסיון של ארגונים פוליטיים לפגוע בפעילות המשטרה בתקופה רגישה מתוך אינטריגות ומאבקים בדרג הנבחר הוא נסיון נואל וחבל שהתקשורת משתפת עם כך פעולה".

מהמשטרה נמסר: "הכתבה ששודרה הינה מסולפת וחוטאת לאמת, תוך שהיא מוציאה דיבתו של קצין ערכי ומקצועי".