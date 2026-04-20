המוסד, צה"ל ושירות הביטחון הכללי חשפו היום (שני) מנגנון טרור חשאי של משמרות המהפכה האיראניים, שפעל בשנים האחרונות לקידום פיגועים נגד בכירים ישראלים ותשתיות אסטרטגיות בישראל וברחבי העולם.

על פי ההודעה המשותפת, החשיפה מגיעה לאחר רצף סיכולים במסגרת "שאגת הארי", במהלכה חוסלו בכירים ופעילים מרכזיים במנגנון. לצד זאת, פעילות מודיעינית בינלאומית הובילה למעצרים וחקירות של חברי חוליות טרור שפעלו מטעם המנגנון במדינות שונות.

בין היתר, סוכלה לאחרונה באזרביג'אן תשתית טרור שתכננה לפגוע בצינור הנפט BTC העובר דרך גיאורגיה וטורקיה, וכן ביעדים יהודיים במדינה - בהם שגרירות ישראל, בית כנסת בבאקו ומנהיגי הקהילה היהודית. חברי החוליה נעצרו כשברשותם רחפני נפץ ומטעני רסס שהוברחו למדינה, לאחר שאספו מודיעין על היעדים באמצעות מעקבים וצילום.

בראש מנגנון הפיגועים עמד רחמאן מקדם, ששימש גם כראש אגף 4000 בארגון המודיעין של משמרות המהפכה, גוף האחראי לקידום פעולות טרור מחוץ לאיראן. מקדם חוסל בתחילת המערכה, לצד בכירים נוספים ובהם ראש ארגון המודיעין מג'יד ח'אדמי.

עוד נמסר כי תחת פיקודו פעל מחסן סורי, שהיה אופרטור מרכזי במנגנון ולקח חלק בהפעלת חוליות טרור מחוץ לאיראן. גם הוא חוסל במהלך המלחמה. בנוסף פעלו בזירות שונות קצינים נוספים, בהם מהדי יכה-דהקאן, שהוביל פעילות טרור באזרביג'אן והיה מעורב גם בניסיונות הברחת רחפני נפץ מטורקיה לקפריסין ואיסוף מודיעין על בסיסים מערביים.

במערכת הביטחון מציינים כי איראן פועלת בשנים האחרונות באמצעות גופי המודיעין שלה לקדם עשרות ניסיונות פיגוע נגד יעדים ישראליים, יהודיים ומערביים, לעיתים תוך שיתוף פעולה עם מיליציות פרו-איראניות באזור.