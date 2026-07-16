הכשלים של צה"ל ב"תקרית הצלף" בבנימין: הלוחם שהיה שם שובר שתיקה

זו היתה תקרית חריגה, בשיאה של המלחמה, שכמעט ונשכחה מאז: מחבל שהתמקם בסבך מעל כביש ראשי בבנימין, והחל לצלוף לכל עבר. שעות ארוכות ניהלו כוחות במקום קרב מולו, מסוקי חיל האוויר הגיעו לסייע - אבל אז נעלמו. בחילופי האש נהרג לוחם דובדבן, רב סמל עילי גרפינקל ז"ל - והערב (חמישי) הלוחם שהיה לצידו ברגעיו האחרונים דיבר לראשונה עם כתבתנו עדי מאירי על שרשרת המחדלים באירוע והשאלות הקשות. "אנחנו לא יודעים למה המסוקים עזבו", הוא מספר, "זה מתסכל, כי בסוף חבר שלנו נהרג".

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תגובת דובר צה"ל: "צה"ל משתתף בצערה של משפחת גרפינקל וימשיך ללוותה. לאחר האירוע בוצע תחקיר משותף מעמיק ונוקב בהשתתפות כלל הכוחות שפעלו באירוע. ממצאי התחקיר הוצגו למשפחה השכולה בשקיפות, וכן, הופקו מהם הלקחים הנדרשים. ממצאי התחקיר העלו כי פעילות המסק"ר בוצעה בהתאם לפקודות ולהערכת המצב שהייתה באותה העת ואלו היו שותפים באופן משמעותי לתפעול האירוע. לצד זאת, לאחר ניסיון חיסול המחבל, הונחה המסק"ר כי האירוע הסתיים ולא חודש הירי, זאת שלא בציר התיאום הנדרש. עם היוודע כי המחבל ממשיך בירי, הוזנק שוב המסק״ר לגזרה והשלים ירי טיל עד להרג המחבל".

"בעקבות האירוע הופקו לקחים משמעותיים. מאז, הוקמו תאי תקיפה ומכלולי אוויר יעודיים בפיקוד המרכז ובאוגדות, לצד חיזוק היכולות בחטיבות המרחביות הפועלות באופן סדור במטרה לשפר את המענה המבצעי. כמו כן, התקשורת בין הכוחות הקרקעיים לחיל אויר מתורגלת באופן תדיר".

תרומה עבור פרויקט הקמת מרחב קהילתי לזכרו וברוחו של גרפינקל במושב סתריה