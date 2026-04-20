השבועה שהפכה לצוואה: שבעת הלוחמים שנפלו ב"אסון הפומה" – והחור שנפער בלב המדינה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה 2026: עבור שבע משפחות שכולות, השעון נעצר ברגע אחד בתוך נגמ"ש הנדסי מסוג "פומה" בחאן יונס ב-25 ביוני 2025, המחבלים ארבו והצמידו מטען לנגמ"ש בו נסעו החיילים.

שבעה כאמור נהרגו: סגן מתן שי ישינובסקי, בן 21 מכפר יונה, מפקד מחלקה בגדוד; סמ"ר רונאל בן-משה, בן 20 מרחובות, לוחם בגדוד; סמ"ר ניב רדיע, בן 20 מאליכין, לוחם בגדוד; סמל רונן שפירו, בן 19 ממזכרת בתיה, לוחם בגדוד; סמל שחר מנואב, בן 21 מאשקלון, לוחם בגדוד; סמל מעיין ברוך פרלשטיין, בן 20 מאשחר, לוחם בגדוד; סמל ראשון אלון דוידוב, תושב קריית ים בן 21, אשר שירת כחובש הקרבי בגדוד.

מאז אותו אירוע, כל נשימה היא מאבק מול חוסר שרק הולך ומעמיק, כשהזמן, כפי שמעידות האמהות, "לא מרחם ופשוט נעצר".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ניב רביע, אחד משבעת הלוחמים שנפלו באירוע, נשא עמו מטען כבד עוד לפני הכניסה ללחימה. בן דודו ומורה הדרך שלו, עומרי, נפל בקרב בשבעה באוקטובר. בלוויה של עומרי ספד לו ניב הצעיר, וכעבור חודשים ספורים מצאו עצמם בני המשפחה פוקדים את קברי שניהם, שנטמנו זה לצד זה. "אני נשבע ואף להקריב את חיי", המילים מתוך טקס ההשבעה של ניב, מהדהדות היום כנבואה מצמררת ששברה את לב המשפחה.

ניב היה אמור להשתחרר משירות סדיר רק שבוע לפני שנהרג, ובתמונתו האחרונה הוא נראה בבית, מלא שמחת חיים, רגע לפני שחזר לחזית.

בתוך הפסיפס האנושי של הנגמ"ש בלט סיפורו של אלון דוידוב, חובש קרבי בגדוד, לוחם שהיה בן יחיד לאם חד-הורית יקטרינה. למרות המורכבות המשפחתית והחששות הכבדים של אמו, הוא התעקש לעבור מתפקיד עורפי של נהג תומך לחימה לשירות קרבי בחזית. "מי שלא חי על הקצה, תופס יותר מדי מקום", נהג לומר.

אמו, שחתמה לו על אישור השירות למרות תחנוניה שינצל את מעמדו כבן יחיד, נותרה כעת עם גאווה מהולה בשברון לב עמוק, כשהיא מגדירה את עצמה ואת שאר האמהות כ"אחיות לגורל".

הלוחמים בצוות ה"פומה" נזרקו למערכה אינטנסיבית בזמן קצר, חלקם גויסו במרץ 2024 ונשלחו לרצועת עזה לאחר הכשרה מקוצרת. בתיעודים מהשטח ובעדויות ההורים עולה תמונה של נערים שהתבגרו בבת אחת מול מראות קשים של פינוי גופות ולחימה במנהרות.

סמל רונן שפירו, לוחם נוסף בצוות, נהג "למכור סיפורים" למשפחתו כדי להרגיעם, כשהוא טוען שחטיבת גולני נמצאת לפניהם והם רק בחיפוי. המציאות בתוך הרצועה הייתה שונה בתכלית, שכללה לחימה רצופה תחת איום טילי נ"ט, כשהם מצטופפים שבעה לוחמים בתוך הכלי ההנדסי, מנסים לשמור על מורל גבוה בעזרת בדיחות פנימיות ושירים.

האירוע הקטלני התרחש בביוני 2025, דווקא ביום שבו הודיעו על סיום המערכה הישירה מול איראן. בזמן שהמדינה החלה לנשום לרווחה, עבור שבע המשפחות הללו השמיים נפלו. הלוחמים, שחלקם חשו כי המלחמה "מדשדשת" בשבועות האחרונים לחייהם, המשיכו לבצע את משימתם ללא דופי, תוך שהם שואלים שוב ושוב על התקדמות עסקת החטופים ומחכים לסיום המשימה.

מורשתם של השבעה נותרת חקוקה בחיבור הבלתי נתפס שנוצר בתוך הנגמ"ש: שבעה עולמות, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, שהפכו לגוף אחד. "שם אין ביבי או לא ביבי, אין דתי או חילוני", מספרים בני המשפחות. הצוואה הבלתי כתובה שהותירו אחריהם היא הקריאה לאחדות בחברה הישראלית, מתוך הבנה שהם הקריבו את חייהם למען מטרה משותפת. המסר של האמהות ברור: לא לשקוע בעצב, אלא לאמץ את רוח החיים, ההומור והרעות של הבנים, ולהיות ראויים להקרבה שלהם.