צה"ל בתקיפה דרמטית בדאחייה בביירות: יעד החיסול - רמטכ"ל חיזבאללה בפועל

תקיפה דרמטית: חיל האוויר ניסה לחסל היום (ראשון) את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל, ומי שנחשב למספר 2 בארגון - הייתם עלי טבטבאי, בעת ששהה בדירת מגורים ברובע הדאחייה בביירות. מדובר בתקיפה ראשונה בדאחייה מאז חודש יוני. מקורות ישראלים אמרו לתקשורת הסעודית כי החיסול צלח.

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי ארצות הברית עודכנה מראש על התקיפה. עם זאת, בכיר אמריקני טען בשיחה עם i24NEWS כי "הממשל עודכן רק בדיעבד".

ניסיון החיסול של טבטבאי התבצע על בסיס מודיעין מתפרץ שקיבל שרשרת אישורים מהירה במטכ"ל ובדרג המדיני. חיל האוויר בנה את המטרה, ומטוסי הקרב תקפו בדאחייה במספר טילים - זאת בתוך פחות משעה מרגע עליית ההתרעה המודיעינית.

על פי הדיווחים בלבנון, ישנם שלושה הרוגים ועשרות פצועים בתקיפה, לצד נזק משמעותי למכוניות ולבניינים מסביב. נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף בפיקוד הצפון.

לפי סעיף 27א'

כאמור, טבטבאי בן ה-57 פיקד בעבר על יחידה 3800 של חיזבאללה, ועל כוח רדואן. בנוסף, הוא שימש כמפקד פיקוד הדרום של חיזבאללה לאחר חיסול עלי כרכי בשנה שעברה. טבטבאי שימש כמפקד הכוחות המזוינים של חיזבאללה, לצד מוחמד חידר, אך בכיר ממנו ונחשב לרמטכ"ל בפועל.

מאז תחילת המלחמה, הוא מסוכסך עם צמרת ההנהגה המדינית של הארגון, וכנראה גם עם חידר וח'ליל חרב (אחראי על הקשר עם הארגונים הפלסטינים).

לשכת ראש הממשלה אישרה כי "לפני שעה קלה צה"ל תקף בלב ביירות את רמטכ"ל החיזבאללה, שהוביל את ההתעצמות וההתחמשות של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו הורה על התקיפה בהמלצת שר הביטחון והרמטכ"ל".