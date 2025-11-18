פיגוע משולב בגוש עציון: גבר נרצח בדקירות, שני המחבלים חוסלו

גבר נרצח היום (שלישי) בפיגוע משולב בצומת גוש עציון, אישה נוספת נפצעה באורח קשה ושניים בינוני. על פי פרטים ראשוניים, לפחות שני מחבלים חוסלו במקום.

שני הפצועים באורח בינוני פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק. על פי החשד, שני המחבלים שביצעו פיגוע דריסה, פרקו מרכבם והחלו לדקור. שניהם חוסלו. כוחות צה"ל מכתרים את הכפרים שבאזור.

פרמדיק מד"א אוריאל לביא אמר כי "כשהגענו לזירה זיהינו שמדובר באירוע חריג ומורכב, ביצענו סקירה של השטח והתחלנו לבדוק את מצב הנפגעים, איתרנו מספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם להמשך טיפול בבית החולים."