ברקע המתיחות בצפון: רה"מ יכנס דיון עם ראשי מערכת הביטחון

פרסום ראשון: על רקע ההתחממות בגזרה הצפונית ובעוד ישראל מתקרבת לנקודת החלטה באשר לצעדים הבאים לאור הפרות חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ יכנסו היום (חמישי) דיון מיוחד בנושא עם בכירי מערכת הביטחון.

הדיון יתמקד לא רק בהתמודדות עם האיום מצפון, אלא גם במעורבות הגוברת של מצרים בלבנון. שלשום הגיע לביירות ראש המודיעין המצרי, רשאד, שבוע בלבד לאחר שנפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם ראש השב"כ, דוד זיני.

בתוך כך, אתמול שגריר מצרים בלבנון נפגש עם נשיא המדינה ג'וזף עאון ועם ראש הממשלה נג'יב מיקאטי - מה שמעיד על פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מצד קהיר.