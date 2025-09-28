הותר לפרסום: סמ"ר עינבר אברהם קב נפל בפיגוע הדריסה בשומרון

סמ"ר עינבר אברהם קב לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים נפל היום (ראשון) בפיגוע בשומרון, כך נמסר מדובר צה"ל. קב, שהיה בן 20 במותו, התגורר בלוטם שבגליל התחתון.

הלוחם נפגע ככל הנראה בראשו מהאש שנורתה במטרה לנטרל את המחבל. בצה"ל ממשיכים לתחקר את נסיבות האירוע הקשה, בו לוחם נופל מירי כוחותינו.

בלוטם ספדו: "מרכינים ראש ואבלים על מותו של סמ"ר ענבר קב ז"ל, בנם של לירון קב וברק קב, אח של מיכאל, של שירה ושל מיכל, ומי שגדל בישוב עד לגיוסו. יהי זכרו ברוך".