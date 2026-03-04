5,000 שיחות ביום: שיתוף הפעולה ההיסטורי בין צה"ל לאמריקנים

בין ישראל לארצות הברית קיים שיתוף פעולה ארוך-שנים, אך כעת, במבצע "שאגת הארי" - או כפי שהוא נקרא בפי האמריקנים "זעם אפי" - התיאום בין המדינות עולה שלב, לדרגה שבה שני הצבאות נלחמים ממש כתף אל כתף, לראשונה בהיסטוריה.

ההכנות לקראת המבצע היו בדרכן כבר כמה חודשים, ועוד בחודש נובמבר נפגשנו עם האמריקנים למפגש תרחישים, שם הבינו שאם האיראנים יראו מוטיבציה של אחת המדינות לתקוף אותם - הם יתקפו גם את ישראל וגם את ארצות הברית.

בצה"ל ובפיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) בנו תוכנית משותפת - האויב לא יידע להגיד מה מגיע ומאיפה, אבל הוא יחווה עוצמה כפולה. באגף התכנון קוראים לזה "מלחמה באנגלית". לפני המבצע בוצעו 6-7 שיחות תיאום ביום בין צה"ל לאמריקנים, בהן מנטרים מטרות ומשתפים מודיעין. לשם כך הוקמו בשני הצבאות תאי תיאום מיוחדים.

ההתקפה התחלקה בין שתי המדינות לפי שטחים גיאוגרפיים - צה"ל לקח תחת אחריותו את פיקודי הטק"ק הממוקמים במערב איראן, והאמריקנים את הדרומיים, שם ממוקמים טילים קצרי טווח שנועדו בעיקר לירי על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. בנוסף, האמריקנים לקחו עליהם לתקוף גם את חיל הים האיראני.

בתור הצבא החזק בעולם, זה ברור מאליו שלארצות הברית יש הרבה יותר יתרונות מאשר לצה"ל, אותו האמריקנים מנתבים על מנת לסייע לחיל האוויר הישראלי לצלוח את גיחותיו באיראן. הדרמטי שבהם - מטוסי התדלוק, שלאמריקנים יש רק במזרח התיכון פי עשרה יותר מכל מה שיש בצה"ל. ועכשיו, כשיש לאמריקנים אישור מהבריטים להמריא גם מהאי דייגו גרסיה באוקיאנוס ההודי, רואים גיחות מפציצים גם מקרוב יותר.

מאז שהחל המבצע, בכל יום יש הערכת מצב עם מפקד סנטקום ועם יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית. מלבד זאת, נערכות ביום למעלה מ-4,000 שיחות תיאום ביום בין כל הדרגים.

נראה ששיתוף הפעולה ההדוק בין ישראל לארצות הברית הוא הסוד להצלחה בציד הבכירים באיראן. כפי שמפקד סנטקום חתם את הערכת המצב האחרונה עם הרמטכ"ל: "היצמדו לתוכנית".

ומה מתוכנן בהמשך? סט מטרות נוספות. מבחינת צה"ל מדובר באלפי מטרות צבאיות. בשבועיים הקרובים - כתישה סיסטמטית, שיטתית של מטרות משטר ובסיג׳ ומטרות צבאיות. המון מטרות, שייקחו מספר שבועות.