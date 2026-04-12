בלב הרצועה: חוסלו מחבלים שהחזיקו בחטופים ממיגונית המוות ובאבינתן אור

לאחר כשנתיים וחצי: צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (ראשון) על חיסול חוליית מחבלים שהיוו איום על הכוחות במרכז הרצועה. בין המחוסלים בתקיפה - מחבל שלקח חלק בחטיפתם של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים. במקביל, חוסלו מחבלים נוספים שהחזיקו את אבינתן אור בשבי חמאס.

כאמור, כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום יחד עם שב"כ, חיסלו אמש חוליית מחבלי חמאס חמושים, שהתקרבו לקו הצהוב ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי.

לאחר חקר מודיעיני ניתן לקבוע כי בתקיפה חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים.

עוד נמסר כי בתקיפה זו חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בארגון הטרור חמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - שניהם לקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס.

בתוך כך, בצה"ל חשפו תמונה של מחמד פואד גאסר סייד, ששימש כמפקד מחלקה בחמאס, כשהוא מתועד מחזיק את אבינתן אור בשבי בתוך מנהרת חמאס.

לצד זאת, בתקיפה חוסלו מחבלי נוח'בה נוספים בארגון הטרור חמאס, בהם מחבלים שפעלו לשיגור רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".