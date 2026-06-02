מעל מיליארד שקלים יועברו: אושרה התוכנית להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין

משרד הביטחון ומשרד האוצר הודיעו היום (שלישי) כי הממשלה אישרה את התוכנית שיזמו המשרדים להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי המתווה שאישרה הממשלה, יוקצו למשרד הביטחון ולצה"ל למעלה ממיליארד שקלים בין שנת 2026 לשנת 2029 לצורך העמדתם של מחבלי הנוח'בה לדין. התקציב ישמש להקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום הצעד ובכלל זה מתחם בית המשפט, התביעה והמפקדה של צה"ל, עבור גיוס כ"א, עלויות שכר, אחזקה ותחזוקת המבנים, מערכות המחשוב והתקשוב ושירותי שידור, תקשוב, הזנה, רפואה, ניוד וכיו"ב.

עם אישור התוכנית והעמדת התקציב על ידי הממשלה היום - מערכת הביטחון צפויה להתחיל כעת בכל ההיערכויות הנדרשות לשם קידום ההליכים השיפוטיים למיצוי הדין עם המחבלים.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ מסר: "אנחנו פועלים להבטיח שכל אחד מהמרצחים, האנסים והחוטפים שלקחו חלק במתקפת הטרור הרצחנית נגד אזרחי ישראל יישא באחריות מלאה למעשיו. מדינת ישראל תמצה את הדין עם מבצעי הטבח האכזרי ביותר שבוצע נגד העם היהודי מאז השואה ותעביר מסר חד וברור לכל אויבינו: מי שטובח, רוצח, אונס וחוטף אזרחים ישראלים - ישלם את מלוא המחיר".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' הגיב לצעד של הממשלה: "מדינת ישראל מחויבת לעשות דין וצדק עם מי שהעז לאיים על קיומנו ולטבוח באזרחינו. אנחנו מעמידים כעת את מלוא התקציב כדי לקדם את החובה המוסרית הזו וכדי שכל חושבי רעתנו ידעו מה דינם ומה מצפה להם".