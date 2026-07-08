אלפי סיגריות בתוך מאות אננסים: סוכלה הברחת ענק לעזה

סוכל ניסיון חריג של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך מאות אננסים לעזה - כך הודיע היום (רביעי) משרד הביטחון. ההברחה אותרה על ידי מערך הבידוק הביטחוני של אנשי רשות המעברים היבשתיים במשרד, שמסרו את הממצאים לנציגי מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) יהודה.

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המשאית נשאה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע על ידי הסקטור הפרטי ונועד להגיע למעבר כרם שלום במסגרת הסיוע ההומניטרי. המשאית, על כלל תכולתה, הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד הודעה חדשה.

ביום שני האחרון פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי שמונה חיילים בשרשרת הפיקוד של גדוד הסיור הבדואי נאשמים במעורבות בפרשות שונות של הברחת סחורות לרצועת עזה.

מדובר במספר פרשות נפרדות, כאשר ברוב המקרים המעורבים כלל לא ידעו שחבריהם לגדוד מנהלים רשתות הברחה במקביל. היקף הרווחים של הנאשמים מוערך ב-1.5 מיליון שקלים במצטבר. באחת ההברחות קיבלו החיילים סכום של כאלף שקלים במזומן על כל סיגריה ו-10,000 שקלים על חפיסה של 20 סיגריות. במקרה אחר אף הצליחו להבריח לעזה אופנוע.