רעולי פנים מהפזורה פרצו ליישוב והציתו כלי רכב | תיעוד

רעולי פנים מהפזורה הבדואית פרצו הלילה (בין שישי לשבת) ליישוב גבעות בר, הציתו רכבים ופרצו לכלי רכב נוספים. המשטרה מסרה כי על פי החשד, מדובר בשני חשודים מכפר תראבין שיצאו לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים כתגובה לפעילות המשטרה בכפר.

מהמשטרה נמסר כי "במהלך הלילה פעלו שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר בכפר תראבין, במסגרת מבצע סדר חדש שיזמו השר והמפכ"ל, למעצר חשודים במעורבות באירועי אלימות ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים. בתום הפעילות, ועל פי החשד כתגובה לה, יצאו 2 חשודים תושבי הכפר לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים, במהלכן נגרם נזק לעשרות כלי רכב".

"עשרות שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה"ר פשטו לפני זמן קצר על יעדים פליליים בכפר - 5 חשודים נעצרו, שוטר נפצע באורח קל וטופל בשטח", מסרה המשטרה. גם השב"כ מעורב בחקירת האירוע.

בהודעה ששלחה מועצת להבים לתושבים נכתב: "אתמול בלילה התרחשו בגבעות בר וקיבוץ משמר הנגב מספר אירועים של שריפת כלי רכב ושבירת שמשות ברכבים. עם קבלת הדיווחים פעלו כוחות הביטחון והמשטרה במקום".

"הבוקר התקיימה הערכת מצב של ראש המועצה, מפקד תחנת רהט, השוטר הקהילתי ונציג כוח מג"ב, אשר בסיומה הוחלט על העלאת רמת הכוננות ביישוב וחיזוק מערך הביטחון. המועצה פועלת בתיאום מלא עם גורמי הביטחון ותמשיך לעדכן את התושבים ככל שיידרש", נמסר.

מוקדם יותר החודש תיעוד מטריד הגיע מהיישוב גבעות בר, כאשר שתי חברות שהיו בדרך לביתן ביישוב, שמעו צרור יריות כבד שהגיע מכיוון העיר הבדואית, והטיל אימה על הילדות. בעקבות הירי הונחו תושבי היישוב להישאר בבתים מחשש לפגיעת קליעים תועים.

מקור הירי היה סכסוך חמולות ברהט. בזמן שבגבעות בר מברכים על מבצע האכיפה המשטרתי נגד הפשיעה במגזר הבדואי, עדיין אי אפשר לראות שהוא מניב תוצאות בשטח.