לפיד: "לא יהיה מנוס מהקמת 'קו צהוב' בלבנון, נצטרך לגרד כמה כפרים" | תיעוד בלעדי

בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS, מדבר ראש האופוזיציה יאיר לפיד על הקמת "קו צהוב" בלבנון • "יהיה לא נעים לגרד שניים שלושה כפרים לבנונים, אבל הם הביאו את זה על עצמם", אמר לפיד • צפו

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
יאיר לפיד במליאת הכנסת, ינואר 2026
יאיר לפיד במליאת הכנסת, ינואר 2026נועם מושקוביץ / דוברות הכנסת

בתיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS, מדבר ראש האופוזיציה יאיר לפיד על הקמת "קו צהוב" בלבנון. "יהיה לא נעים לגרד שניים שלושה כפרים לבנונים - אבל הם הביאו את זה על עצמם", אמר לפיד.

לפיד: "לא יהיה מנוס מהקמת 'קו צהוב' בלבנון, נצטרך לגרד כמה כפרים" | תיעוד בלעדי i24NEWS

"אני חושב שבסוף לא יהיה לנו מנוס אלא לנסות ליצור בדרום לבנון איזה סוג של איזור סטירלי, לא ענק, משהו בדומה לקו הצהוב בעזה, שטח נקי. הייתי היום במטולה וקריית שמונה, הם לא יכולים להמשיך לחיות ככה", אמר לפיד.

