בתיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS, מדבר ראש האופוזיציה יאיר לפיד על הקמת "קו צהוב" בלבנון. "יהיה לא נעים לגרד שניים שלושה כפרים לבנונים - אבל הם הביאו את זה על עצמם", אמר לפיד.

"אני חושב שבסוף לא יהיה לנו מנוס אלא לנסות ליצור בדרום לבנון איזה סוג של איזור סטירלי, לא ענק, משהו בדומה לקו הצהוב בעזה, שטח נקי. הייתי היום במטולה וקריית שמונה, הם לא יכולים להמשיך לחיות ככה", אמר לפיד.