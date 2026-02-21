דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול בערב (שישי) במרחב בעלבכ אשר בעמק הבקאע במזרח לבנון, בה חוסל מספר רב של מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה, בשלוש מפקדות שונות.

כלי תקשורת ערביים דיווחו כי במסגרת התקיפות בבעלבכ נהרגו בכיר חזבאללה חוסיין מוחמד צאדק, והפעיל אחמד חוסיין אל-חאג' חסן. על פי גורם מארגון הטרור, בסך הכל נהרגו שמונה מחבלים משורותיו.

מדובר במתקפת העומק השנייה של ישראל בלבנון מזה שבוע ימים, לאחר המתקפה סמוך למג'דל ענג'ר בסמוך לגבול הסורי, בה הותקפו מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי.

קודם לתקיפות בבעלבכ, צה"ל תקף במרחב עין אל-חלוה שבדרום לבנון. על הודעת דובר צה"ל, יעד התקיפה היה מפקדה של ארגון הטרור חמאס, ששימשה את מחבלי הארגון כמקום היערכות לקראת הוצאה לפועל של פיגועים נגד ישראל.

דובר צה"ל מסר על התקיפה אמש בבעלבכ: "המחבלים זוהו פועלים בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. מערך הטילאות אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר מדינת ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי מסוג זה לשטחנו. פעילותם של המחבלים היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.