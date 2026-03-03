בשידור חי: שני אזרחים זרים עוכבו לחקירה בחשד לריגול בת"א

בשידור חי: עיתונאים מ-CNN טורקיה צילמו מחוץ לקריה ונעצרו
השניים, כתבים מטורקיה, אותרו כשהם מצוידים במצלמות • על פי החשד תיעדו בזמן אמת את בסיס הקריה עבור ערוץ חדשות זר • לשוטרים שהגיעו למקום הזדהו כעיתונאים, והציגו תעודה שפג תוקפה
שני אזרחים טורקים עוכבו היום (שלישי) לחקירה על ידי המשטרה בזמן שעל פי החשד תיעדו בזמן אמת את מתחם הקריה בתל אביב, עבור רשת CNN הטורקית. מדובר בכתבים של הערוץ, אך לשוטרים הציגו תעודה שפג תוקפה.
https://x.com/i/web/status/2028783560711115002
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
בעקבות קריאה שהתקבלה במוקד המשטרה על שני חשודים שנצפו כשהם מצוידים במצלמות, ועל פי החשד תיעדו בזמן אמת לערוץ תקשורת זרה, הגיע למקום כוח משטרתי שפעל להפסקת השידור והחל בבדיקת החשודים. השניים הציגו עצמם כעיתונאים אך הראו לשוטרים תעודה שפג תוקפה. הם הועברו כאמור לחקירה.