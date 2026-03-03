בשידור חי: שני אזרחים זרים עוכבו לחקירה בחשד לריגול בת"א

שני אזרחים טורקים עוכבו היום (שלישי) לחקירה על ידי המשטרה בזמן שעל פי החשד תיעדו בזמן אמת את מתחם הקריה בתל אביב, עבור רשת CNN הטורקית. מדובר בכתבים של הערוץ, אך לשוטרים הציגו תעודה שפג תוקפה.

בעקבות קריאה שהתקבלה במוקד המשטרה על שני חשודים שנצפו כשהם מצוידים במצלמות, ועל פי החשד תיעדו בזמן אמת לערוץ תקשורת זרה, הגיע למקום כוח משטרתי שפעל להפסקת השידור והחל בבדיקת החשודים. השניים הציגו עצמם כעיתונאים אך הראו לשוטרים תעודה שפג תוקפה. הם הועברו כאמור לחקירה.