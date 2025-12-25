"על הראש של מצרים": ההודעה של פלדשטיין לאיינהורן לאחר פרסום ב"וואלה!" | אבישי גרינצייג

לאחר חשיפת ההתכתבויות של דוברו הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, והיועץ המקורב ישראל (שרוליק) איינהורן, היום (חמישי) חושף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג את התכתבות נוספת בין השניים - לאחר פרסום נגד מצרים ב"וואלה!". פלדשטיין שולח לאיינהורן את ההצלחה בפרסום הכתבה ומוסיף: "על הראש של מצרים. לשרוף אותם. בזהירות". אינהורן עונה: "בהחלט".

כבר באפריל 2024 החל הקשר ישיר בין אלי פלדשטיין לישראל אינהורן, במהלכו קידמו מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית. מי שחיבר בין השניים היה לא אחר מיונתן אוריך, שהעביר לפלדשטיין את המספר. הקשר היה מאוד ברור, הפעולות היו ברורות - וכך גם המטרה. פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף בתחילת השבוע את ההתכתבויות מאחורי הקלעים, התדרוכים המומצאים והמסרים מקטאר שהובילו את השיטה.

למעשה, פלדשטיין נהג לשלוח לאינהורן את מסריו לכלי התקשורת בישראל. החיבור מתחיל ב-20 באפריל, וכבר יום למחרת שלח פלדשטיין לאינהורן כתבה של כתב "כאן 11" סולימאן מסוודה: "בישראל מוטרדים מהמעבר הצפוי של הנהגת חמאס מקטאר לטורקיה. גורמים ישראליים בכירים: 'אין מדינה אחרת שמסוגלת להביא עסקה מלבד קטאר'".

עוד באותו יום הכתב שלח מסר של הפרשן לענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, סא"ל אלון אביתר, בראיון למעריב שכותרתו: "עוד נתגעגע לקטאר כמתווכת? הטורקים יותר גרועים, הם האח הגדול של חמאס". מיד לאחר מכן שלח פלדשטיין: "התחתנו".

פלדשטיין המשיך ושלח כתבה, והוסיף כי "הם אומרים אחנו חייבים לעצור רגע ולעדכן אתכם בדיווח מהטלוויזיה הרשמית והממלכתית של ישראל, כי רק קטאר היא היחידה שיכולה להביא לעסקת חטופים". עוד כתב פלדשטיין: "זה הכותרת".

ב-8 במאי, אינהורן ניסח לפני המהדורות מסר פרו קטארי בשם "גורמים אמריקנים בכירים לגורמים ישראלים". המסר הוא "הקטארים במאמץ גדול בימים האחרונים ובלחץ על חמאס להחזיר אותם לעסקה. הקטארים יכולים לעשות את זה. המתקפות של פוליטיקאים ישראלים נגד הקטארים פוגעות במאמץ הזה של המשא ומתן". פלדשטיין שלח לו כתבה ישראלית עם המסר הזה, והוסיף: "קיבלת". למחרת, שוב סיפק פלדשטיין את הסחורה. אינהורן השיב לו: "תותח".

ב-17 במאי אינהורן ניסח שוב מסר פרו-קטארי בשם גורמים אמריקנים בכירים. "האמריקנים ביקשו שקטאר תוביל את היום שאחרי ברצועת עזה". האמריקנים מסרו: "קטאר היא שותפה אסטרטגית שלנו. השרים הישראלים צריכים להפסיק לתקוף את קטאר ולשלב ידיים למען ביטחון המזרח התיכון".

התדרוך הזה הועבר לכתב הצבאי של ערוץ 14 נועם אמיר, ששלח לפלדשטיין את הטקסט עליו הוא תודרך, וביקש ממנו: "תדייק לי". פלדשטיין עדכן את אינהורן, והוסיף: "דייק את זה דחוףףף. זה פותח מהדורה ב-14". פלדשטיין הלהוט הוסיף: "הערב!!!!".

אינהורן ניסח את הטקסט שהופיע תחת השם של נועם אמיר, והוסיף כיד הדמיון הטובה עליו. המשימה הוכתרה בהצלחה. הטקסט שודר על ידי נועם אמיר מילה במילה.

ב-22 במאי פלדשטיין קיבל משימות מהלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק ומאיש העסקים גיל בירגר. "בוקר טוב. בוא ננסה לדחוף. חייבים הרבה כתבות על זה שהיה ברור שהמצרים הם מתווך שאינו אמין, מוטה לחלוטין כלפי חמאס מהאינטרסים הכלכליים שלו. לא רק שאין לו השפעה, אלא החמדנות העבירה אותם על ראשם. שיחקו עם ישראל, שיחקו עם ארה"ב ועם קטאר. רק קטאר, שהיא מתווך אמין וישר, שתמיד מספק את הסחורה, היא צריכה להיות מעורבת גם ביום שאחרי כגורם מייצב". פלדשטיין עדכן את אינהורן.