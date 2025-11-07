פרשת ההדלפה: קולה דרש מהמפכ"ל חומרים מהחקירה - וסורב

על אף שסורב כבר אתמול - נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה פנה גם היום (שישי) למפכ"ל רב- ניצב דני לוי בדרישה שיעביר לו חומרים מהחקירה - המפכ"ל סירב. מקורבים לרנ"צ לוי מסרו ל-i24NEWS: "היועץ המשפטי למשטרה מגבה את המפכ"ל בהחלטתו".

קולה הודיע אתמול כי הוא קיבל על עצמו את תיק חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, בו חשודה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. השופט לשעבר ציין כי הוא עדכן את כל הגורמים הנוגעים בדבר ושייפעל "בכפוף לכל דין".

מאוחר יותר, היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, אמרה כי הודעתו של שר המשפטים יריב לוין על מינויו של הנציב אשר קולה כמלווה חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן היא "בגדר התערבות פוליטית פסולה בהליכים פליליים".