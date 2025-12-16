צה"ל בדרישות מחמירות: השכונה שתוקם בי-ם - סמוך לגדר ההפרדה

הדרישות המחמירות של צה"ל להקמת שכונה חדשה בירושלים: הוועדה המחוזית ירושלים תדון מחר (רביעי) בתוכנית להקמת השכונה החרדית החדשה בצפון העיר, שתוצג לראשונה, בשטח שדה התעופה הישן שבין אזור התעשייה עטרות לכפר עקב ולקלנדיה. השכונה תוקם ממש בסמוך לגדר ההפרדה שמקיפה את השכונה הערבית במזרח העיר, וצה"ל הציג דרישות מחמירות להקמתה.

הקמת השכונה החדשה כאמור עשויה להגדיל את שטח העיר ולתת מענה מסוים למצוקת הדיור בבירה. התכנית כוללת בניה של כ-9,000 יחידות דיור, בהן 800 יחידות דיור מוגן, מפעל מיחזור אשפה, בית קברות, מוזיאון, ומתחמי מסחר ותעסוקה.

דרישות האבטחה המחמירות של צה"ל להקמה

השכונה כאמור גובלת בסמיכות גבוהה לכפר עקב, קלנדיה ובמרחב מחסום קלנדיה וא-ראם, שכיום - בהיעדר משילות ואכיפה - נבנו בהם מגדלי מגורים שסמוכים גם הם לגדר ההפרדה. ברקע תרחיש של אירועי ירי ופח"ע, בפיקוד העורף צירפו חוות דעת לתוכנית, בה הציגו את דרישות האבטחה המחמירות להקמת השכונה. בין הדרישות:

צילום רחפן: תנועת רגבים

• איסור על בניית בנייני מגורים במרחק של 50 מטר מהחומה

• כלל המבנים המתכוננים להיבנות בסמוך לגדר ההפרדה במרחקים שבין 50 ל-100 מטרים מהגדר יבנו ללא חלונות לכיוון או לחילופין חלונות הכרחיים יבנו כחלונות ממוגני ירי

• יוצבו כוחות אבטחה חמושים קבועים במקום שיפטרלו בשכונה לצד הקמת דרך פטרול לאורך הגדר ופריסת מרכיבי ביטחון נוספים לאורך הגזרות המאיימות על השכונה

מנהל מרחב ירושלים בתנועת רגבים, יהודה נעם מסר כי "לצד השמחה באישור תוכנית הבנייה של שכונת עטרות ההיסטורית וקטיעת הרצף הערבי העוין מרמאללה לירושלים, ישנה גם דאגה עמוקה מהמצב הביטחוני והמשילותי בכפר עקב". "עצם הדרישה של מערכת הביטחון שלא תיבנה השכונה כך שהחלונות יהיו לכיוון כפר עקב מוכיחה את שאנחנו מנסים להוכיח כבר שנים - בנייה בלתי חוקית אינה רק בעיה מוניציפאלית, אלא סכנה אסטרטגית לאומית", הוסיף, והדגיש, "המסקנה המרכזית מה-7 באוקטובר היא שאסור להתעלם מבעיות רק מפני שהן מאחורי גדר, כמו בעוטף עזה - כך בעוטף ירושלים אם לא ניקח אחריות מלאה על המרחב שמעבר לגדר - הוא יגיע אלינו עד הבית".