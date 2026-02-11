צה"ל חיסל את המחבל מפיגוע האוטובוסים בבאר שבע ב-2004

באסל הימוני, שאחראי לרציחתם של 16 ישראלים ופציעתם של יותר מ-100, שוחרר במסגרת עסקת שליט • בשבוע שעבר הוא חוסל ברצועת עזה בפעולה משותפת של צה"ל ושב"כ • צה"ל: "חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית"

ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון