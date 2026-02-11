צה"ל חיסל את המחבל מפיגוע האוטובוסים בבאר שבע ב-2004
באסל הימוני, שאחראי לרציחתם של 16 ישראלים ופציעתם של יותר מ-100, שוחרר במסגרת עסקת שליט • בשבוע שעבר הוא חוסל ברצועת עזה בפעולה משותפת של צה"ל ושב"כ • צה"ל: "חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית"
בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ, היום (רביעי) פורסם כי באסם האשם עא-פתאח הימוני, מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה.
הימוני, במוצאו מחברון, פעל משנת 2004 כחלק מחוליה צבאית שביצעה פיגועים רצחניים בישראל. בחודש אוגוסט 2004, בשלהי האינתיפדה השנייה, הימוני שילח מספר מחבלים מתאבדים לבצע את הפיגוע באוטובוסים בבאר שבע, בו נרצחו 16 אזרחים ישראלים וכ-100 נוספים נפצעו.
הימוני נעצר חודשיים לאחר הפיגוע הרצחני בבאר שבע, ובהמשך נשפט למאסר. בשנת 2011 הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה.
מאז שחרורו, הימוני חזר לעסוק בגיוס מחבלים והכוונת פעילות טרור. במסגרת היותו מחבל חמאס, הימוני עסק במהלך המלחמה בייצור והנחת מטענים לפגיעה בכוחות צה"ל.
דובר צה"ל בתגובה על פרסום החיסול: "חיסולו של המחבל הימוני מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שינסה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".