הפשיטה של שייטת 13 בלבנון - ומעצר מחבל החיזבאללה הבכיר

צה"ל קיבל היום (שישי) אחריות על פעולה של שייטת 13 - בו נלכד בכיר בחיזבאללה על אדמת לבנון. המבצע התקיים כ-140 ק"מ בתוך לבנון, בעיירה בתרון שבצפון המדינה. הוא בוצע נגד התיק הימי החשאי של הארגון - אחד הפרויקטים המסווגים ביותר בחיזבאללה שהוקם בהכוונת חסן נסראללה. המחבל, עמאד אמהז, הובא לחקירה בארץ, במהלכה מסר מידע רגיש על התיק הימי.

דובר צה"ל

לפני כשנה יצאו לוחמי היחידה המובחרת בהכוונה מדויקת של מספן המודיעין למבצע "מאחורי הגב". הכוחות עצרו והעבירו לחקירה בארץ את אמהז, פעיל מרכזי בתיק הימי החשאי של חיזבאללה ופעיל ביחידת טילי חוף-ים (7900).

במסגרת תפקידו, עבר אמהז הכשרות מקצועיות באיראן ובלבנון, ורכש ניסיון ימי נרחב בכדי לממש פיגועי טרור בתווך הימי. בין היתר הוכשר גם במכון הימי האזרחי "מארסתי" בלבנון, דוגמא נוספת לשימוש הציני של חיזבאללה במוסדות אזרחיים לבנוניים לצורך קידום פעולות טרור.

במהלך חקירתו מסר אמהז כי הוא היה בעל תפקיד מרכזי "בתיק הימי החשאי" ומסר מידע מודיעיני על הפרויקט- אחד המסווגים והרגישים ביותר בחיזבאללה, אשר במרכזו עומדת הקמת תשתית טרור ימי מאורגנת, במסווה אזרחי, בתווך הימי נגד מטרות ישראליות ובינלאומיות. הפרויקט הוכוון ע"י מזכ"ל הארגון חסן נסראללה ועל ידי המפקד הצבאי הבכיר ביותר וראש המערך האסטרטגי פואד שכר, אשר חוסלו ע"י צה"ל במהלך המלחמה. בנוסף הוכוון על ידי עלי עבד אלחסן נור אלדין, אחראי התיק הימי החשאי.

בעקבות סיכול שרשרת הפיקוד שהובילה את התיק הימי החשאי, ובשילוב המידע שמסר אמהז בחקירתו, הצליח צה"ל לשבש את התקדמות התיק הימי החשאי בנקודת זמן קריטית, ולמנוע את גיבושו בתוך חיזבאללה.

אותו תיק חשאי, כמו גם שאר היחידות הימיות של חיזבאללה, מתקיימות הודות לעזרה הרעיונית והתקציבית מאיראן. במקום שישקיעו את אותה כמות אדירה של כספים בבניית לבנון ומוסדותיה, כספים אלה מושקעים בפעילות הטרור של חיזבאללה.

"צה"ל ימשיך לפעול בכלל הזירות במגוון שיטות ודרכים על מנת להסיר איומים המכוונים כלפי אזרחי מדינת ישראל", נמסר.