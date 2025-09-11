מנהיגים על הכוונת: הרימון שהתפוצץ בלב הכנסת

מומלצים -

1957. משה דואק, בן 24, עולה מחלב שבסוריה. עבר קשה, פציעה ישנה שלא קיבלה טיפול ראוי, תביעות שהפסיד – תחושת עוול שמכרסמת בו שנים. בנקודה מסוימת – הייאוש הופך לנשק.

29 באוקטובר. יום שלישי, ערב סתיו רגיל. הכנסת מתכנסת בבית פרומין בירושלים. אין גלאי מתכות, אין בידוק – שני שומרים לא חמושים בלבד. דואק עולה בשקט ליציע הציבורי. בכיסו – רימון רסס קטלני.

השעה שש וחצי. נאום שגרתי. ואז – הדממה נקרעת. פיצוץ אדיר. אש, עשן, רסיסים – והאולם כולו הופך בן רגע לשדה קרב. בן־גוריון נפצע בזרוע וברגל. גולדה מאיר נחתכת ברגלה. שר התחבורה משה כרמל נחבל. והקשה מכולם – שר הדתות משה חיים שפירא. רסיס בראש, איבד דם רב. רק בנס – נשאר בחיים.

הקהל ביציע מתנפל על דואק. הוא נעצר במקום. בחדר החקירות הוא אומר: לא ניסיתי לרצוח. רק רציתי שיקשיבו לעוול שנגרם לי. ישראל בהלם. דקות אחרי הפיצוץ כולם חשבו שמדובר במחבל ערבי. אבל לא – זה יהודי. אזרח המדינה הצעירה.

המשפט מסתיים ב־15 שנות מאסר. אבל מהאירוע הזה נולד שינוי עצום: הקמת יחידת האבטחה בשב"כ ומשמר הכנסת. מאותו רגע – שום חבר ממשלה לא נשאר ללא שמירה.

עוד בנושא:

מנהיגים על הכוונת: גולדה והפצצה בניו יורק

מנהיגים על הכוונת: בן גוריון והתת המקלע שלא ירה

מנהיגים על הכוונת: קנוניית קופנהגן - ניסיון ההתנקשות בבן־גוריון

מנהיגים על הכוונת: התחפושות של מנחם בגין

מנהיגים על הכוונת: כשבגין ניצל מכדורי אחיו

והנה פרט שכמעט אף אחד לא ידע: בן־גוריון לא רק סלח. הוא שלח מכתב תנחומים להוריו של דואק. ולא הסתפק בזה – במשך 16 שנה אחרי ההתנקשות, המשיך להתכתב עם האיש שניסה לרצוח אותו. מכתבים על פוליטיקה, על מפלגות, על עתיד המדינה.

כך הפך ניסיון ההתנקשות הקטלני ביותר בתולדות הכנסת – לא רק לטראומה של דם ופחד – אלא גם לסיפור בלתי נתפס על סליחה, פיוס, וגדלות רוח של מנהיג.