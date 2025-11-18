מיוחד: עם לוחמי הקומנדו שנערכים ללחימה בחיזבאללה

אמצע הלילה במורדות הר החרמון, רגע לפני שהטמפרטורות צנחו והשלג הראשון כיסה את הפסגה, לוחמי הקומנדו זוחלים על האדמה הקרה. הלוחמים בתרגיך שמטרתו - כיבוש יעד רחוק בארץ זרה, בעומק שטח האויב. כתבנו ינון שלום יתח ליווה את הכוחות והתיעודים הובאו היום (שלישי) במהדורה המרכזית ב-i24NEWS.

לוחמי אגוז, מגלן ודובדבן, שסיימו הכשרה תוך כדי המלחמה, נבחנים כעת על קרבות בתרחישים שונים. זהו התרגיל הראשון שנערך לאחר פרוץ המלחמה, והוא מיישם את הלקחים מתמרון שארך שנתיים.

התרגיל נפתח בתרחיש המדמה פלישה נוספת בסגנון 7 באוקטובר. הכוח מתכונן ללחימה מסוג אחד, אך נאלץ להתמודד עם מצב בו קיבוץ שלם ברמת הגולן נכבש. סגן אלוף ב', מפקד בית הספר לקומנדו, ששימש בחודשים האחרונים בתפקיד ועשה את רוב התמרון ברצועת עזה כמפקד באחת החטיבות, הביא את הלקחים מהלחימה הישר אל בית הספר לקומנדו.

במקביל ללוחמי ההכשרה שזוחלים בכיבוש היעד, כוח דובדבן מאחת הפלוגות פעל במבצע עקיצה למחבל באמצע הרחוב בשכם. היכולות שצברו בלחימה מובאות ישירות להכשרה, ומשם, עם הלוחמים, בחזרה לשדה הקרב.

עם פתיחת המלחמה, בית הספר לקומנדו איבד ארבעה מלוחמיו במלחמת חרבות ברזל סרן עידו ברוך, סמל ריף הרוש, סמל אמיתי אבן שושן וסמל עילאי צעיר.

בנוסף, חזר ארצה מפקד החטיבה הראשון, החלל-החטוף אלוף משנה אסף חממי, לפני מספר שבועות. עם אור ראשון, עלו הלוחמים החדשים של חטיבת הקומנדו את קטע המסע האחרון, שהסתיים בטקס מרגש בכניסה לאתר החרמון. בעוד כמה ימים יכנסו הלוחמים ליחידות ומשם לצוותים הלוחמים בגזרות השונות.