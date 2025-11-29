כפיר בקו הצהוב: הלוחמים שמחסלים מחבלים - ומגנים על הדרום

מי שמחזיק את הגזרה ברצועה בקו הצהוב של עזה, ונתקל כמעט מדי יום במחבלים, הם לוחמי חטיבת כפיר. כתבנו יונתן רוה פגש אותם בשטח, על קו התפר בין האזור שצה"ל מחזיק לבין זה שממנו מסתננים מחבלי חמאס.

