כפיר בקו הצהוב: הלוחמים שמחסלים מחבלים - ומגנים על הדרום
מי שמחזיק את הגזרה בקו הצהוב בעזה ונתקל כמעט מדי יום במחבלים אלו לוחמי חטיבת כפיר • כתבנו פגש אותם בשטח, על קו התפר בין האזור שצה"ל מחזיק - לבין זה שממנו מסתננים מחבלי חמאס • צפו בכתבה המלאה
יונתן רוהכתב i24NEWS
1 דקות קריאה
מי שמחזיק את הגזרה ברצועה בקו הצהוב של עזה, ונתקל כמעט מדי יום במחבלים, הם לוחמי חטיבת כפיר. כתבנו יונתן רוה פגש אותם בשטח, על קו התפר בין האזור שצה"ל מחזיק לבין זה שממנו מסתננים מחבלי חמאס.
