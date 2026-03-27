נרצח בן 60 בתל אביב שנפגע מרסיסים; 4 פצועים קל-בינוני בזירות נפילה בתל אביב ובפזורה בדרום; חודש למערכה מול איראן
לאחר מספר נפילות שברי יירוט, נקבע מותו של גבר בן 60 הערב (שישי) בתל אביב שככל הנראה שהה מחוץ למרחב המוגן • מספר פצועים במרכז ובפזורה • שיגורים נוספים לאיזור מטולה והצפון מעט לאחר חצות
טראמפ: אני מניח שאנחנו לא חייבים להיות שם בשביל נאט"ו (רון צור)
טיל איראני מעל שמי דרום הארץ - צפו:
אזעקות נשמעות באזור באר שבע וים המלח עקב שיגורים מאיראן
סוכנות הביון האטומית: איראן הודיעה לסבא"א על תקיפה חדשה באזור תחנת הכוח הגרעינית בבושהר (רון צור)
דוברות מד"א: הרוג ו-4 פצועים קל-בינוני בזירות נפילה בתל אביב ובפזורה בדרום (סיוון אלקלק)
טראמפ ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן: זה הזמן להיכנס להסכמי אברהם. זה הזמן של כל המזרח התיכון להצטרף (ברק בטש)
טראמפ: טראמפ: יש לנו עוד 3554 מטרות שנותרו באיראן. נסיים איתן די מהר. בנקודה מסוימת נצטרך להכריע מה לעשות | על מוג׳תבא ח׳אמנאי: הוא מת או במצב קשה (ברק בטש)
נזק נגרם לאחר פגיעה בפתח תקווה | תיעוד (סיוון אלקלק)
דוברות כבאות והצלה לישראל: לוחמי האש פועלים ב 11 זירות במחוז דן בעקבות המטחים האחרונים
היירוט פספס במטרים ספורים: אחת מהפגיעות בתל אביב הלילה, כפי שתועדה מרכב נוסע: (לי עייש)
חובש בכיר במד"א, שי בכר: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 60 שוכב על הקרקע, מחוסר הכרה וסובל מפציעות קשות מאוד. הענקנו לו טיפול רפואי, אך הפציעות היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. במקביל, צוותים נוספים של מד״א ממשיכים בסריקות בזירה כדי לוודא שאין נפגעים נוספים" (סיוון אלקלק)
לאחר מספר שיגורים לעבר המרכז ונפילת שברי יירוט, נקבע מותו של גבר בן 60 הלילה בתל אביב, שככל הנראה שהה מחוץ למרחב מוגן. בנוסף, נפצעו שני גברים באורח קל בגוש דן, ושני פצועים בנגב (סיוון אלקלק)