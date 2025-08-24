שני שב"חים פלסטינים נעצרו בת"א בחשד שניסה לתכנן פיגוע

מומלצים -

שני שוהים בלתי חוקיים פלסטינים נעצרו הערב (ראשון) בתל אביב, בחשד שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. לאחר שבשעות האחרונות עלו התראות על כוונתם להוציא לפועל פיגוע, כוח של המשטרה יחד עם צוות טקילה של שב"כ עצרו אותם. הם הועברו לחקירת שב"כ. שישה שב"חים נוספים נעצרו, לצד חשוד אחד מרכזי.

מהמשטרה נמסר כי "במהלך פעילות משותפת של משטרת ישראל והשב"כ נעצרו בתל אביב שני חשודים שוהים בלתי חוקיים. הם מועברים להמשך חקירה".

לפני כשבועיים, סוכלה גם חוליית טרור במזרח ירושלים בתום מבצע של המשטרה ושב"כבאמצעות סוכן סמוי שכונה "מטריקס". העצורים הם ואליד ונידאל שאהין, אב ובנו תושבי כפר עקב. השניים חשודים שתכננו לבצע פיגועי תופת ליד מחסומים ובמועדון במרכז הארץ. אחד מהם הוא יהודי ישראלי שהתאסלם. במסגרת החקירה נחשפו מעבדות ששימשו להכנת מטעני נפץ. חשוד נוסף בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב.