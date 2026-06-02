ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תא"ל ישראל שומר, נחקר בחשד לביצוע עבירות מוסר חמורות. בעקבות החקירה, שומר יפרוש מתפקידו באופן מיידי.

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דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום קיבל ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר לסיים את תפקידו ולפרוש מצה״ל מנסיבות אישיות. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף-משנה א׳. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר אישר את הבקשה לפרישתו לאלתר כך שהוא יפרוש מן השירות באופן מיידי".

ראש חטיבת המבצעים הוא אחד מהתפקידים המרכזיים והחשובים בצה"ל. תא"ל ישראל שומר כבר היה מועמד לתפקידי אלוף, כאשר בין היתר שמו עלה כמועמד אפשרי לראש אכ"א ולמזכיר הצבאי של שר הביטחון.