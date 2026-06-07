שינוי בהנחיות פיקוד העורף בעקבות הירי מאיראן: לא יתקיימו מחר לימודים

בעקבות הירי מאיראן לצפון, פיקוד העורף הודיע הערב (ראשון) על שינוי בהנחיות. מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ בהתאם להגבלות הבאות: אין לקיים פעילויות חינוכיות; ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 אנשים במבנה - בתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות; החופים סגורים לציבור; במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

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המדיניות בתוקף החל מהיום ועד מחר בשעה 20:00 בערב. בכיר ישראלי מסר ל-i24NEWS אחרי השיגורים לצפון: "תהיה תגובה".