שינוי בהנחיות פיקוד העורף בעקבות הירי מאיראן: לא יתקיימו מחר לימודים

פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות • במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות • ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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אזעקות בצפון בעקבות ירי מאיראן, 07.06.26
אזעקות בצפון בעקבות ירי מאיראן, 07.06.26צילום מסך מצופר

בעקבות הירי מאיראן לצפון, פיקוד העורף הודיע הערב (ראשון) על שינוי בהנחיות. מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ בהתאם להגבלות הבאות: אין לקיים פעילויות חינוכיות; ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 אנשים במבנה - בתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות; החופים סגורים לציבור; במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

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המדיניות בתוקף החל מהיום ועד מחר בשעה 20:00 בערב. בכיר ישראלי מסר ל-i24NEWS אחרי השיגורים לצפון: "תהיה תגובה". 

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