עדת ראייה לפיגוע בשרון: "ראיתי בן אדם שירו בו - ונפל מול העיניים שלנו"

עדת ראייה לפיגוע בתחנת הדלק בכוכב יאיר היום (ראשון) סיפרה ל-i24NEWS: "ראיתי בן אדם שירו בו ונפל מול העיניים שלנו. נכנסנו מיד למרחב המוגן כי לא הבנו מה קורה". בפיגוע המשולב בכוכב יאיר, צור נתן וצור יצחק, נרצח אדם אחד וארבעה נפצעו - בהם אנוש וקשה.

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בנו של אחד הפצועים סיפר שאביו התקשר אליו ואמר לו שירו בו: "רצתי מיד מהבית בכפכפים, קיוויתי לפגוש אותו לפני שיקחו אותו באמבולנס. הוא אמר לי שהוא בסדר".

עד ראייה נוסף שיתף: "הדברים האלה מסכנים חיי אדם, ברור שאני המום. האזור הזה שקט מאוד, אין בעיות, כלום. פעם ראשונה שזה קורה. מקווה שזה יהיה האחרון".

אדם נרצח וארבעה נפצעו בפיגוע ירי ביישובים כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן שבשרון, הסמוכים לקו התפר. על פי הדיווחים, שניים מהנפגעים נפצעו קשה ובינוני בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר. במקביל התקבלו דיווחים על פצועים באורח אנוש וקשה מירי בכביש סמוך ליישוב צור נתן, לאחר מכן נקבע מותו של הפצוע אנוש. על פי החשד, הירי בוצע על ידי שני מפגעים, אחד מהם - ערבי-ישראלי תושב טייבה - חוסל. השני נמלט וחוסל לאחר מרדף במחצבות טייבה.