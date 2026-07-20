מבחן ריבונות בלבנון: החל פיילוט "מרחב בטוח" בשלושה כפרים בדרום

בהנחיית הדרג המדיני, החל היום (שני) פיילוט אזורי תחת השם "מרחב בטוח" בדרום לבנון, המובל בשיתוף פעולה הדוק בין צה"ל, צבא ארצות הברית (CENTCOM) וצבא לבנון.

במסגרת המהלך, צוותים משלושת הצבאות מקיימים תיאום ותכנון משותף על מנת לאפשר את המשך יישומו של ההסכם המדיני.

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התוכנית החדשה תלווה במנגנון פיקוח קפדני בהובלתה של ארצות הברית, כאשר מטרתו העליונה של ההסכם כולו היא פירוז ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו הבלתי חוקי. מדובר במבחן ריבונות משמעותי עבור צבא לבנון בשלושת כפרי הפיילוט, שכן הוא נדרש להוכיח כי הוא הגורם הרשמי היחיד המורשה להחזיק באמצעי לחימה במרחב זה.

במסגרת ההיערכות בשטח, צה"ל יבצע ארגון מחדש של כוחותיו באחד מאזורי הפיילוט כדי לאפשר לצבא לבנון לממש את משימתו הביטחונית. עם זאת, במערכת הביטחון מבהירים כי ישראל תישאר פרוסה באזור הביטחון ככל שיידרש על מנת להבטיח את הגנת יישובי הצפון, תוך שמירה מלאה על חופש הפעולה של צה"ל להסרת איומים מיידיים על כוחותיו והזכות להגנה עצמית.

במקביל, הדרגים המקצועיים מדגישים כי התהליך הסופי של המהלך טרם הוחלט לחלוטין. במקרה שבו יירשמו הפרות יסודיות של ההסכם מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל ערוך לפעול בנחישות מול תא התיאום המשותף הפועל בתיווך אמריקני, כאשר דובר צה"ל הצהיר באופן חד-משמעי כי "צה"ל יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם".

הפיילוט הנוכחי מתרכז בשלושה כפרים ספציפיים בדרום לבנון: זאוטר אל-גרבייה הנמצא מצפון לנהר הליטני, וכן הכפרים פרון וסריפא באזור רנדוריה שממערב לוואדי סלוקי. השינוי הגדול טמון בכך שצה"ל יבצע בדיקות פיזיות בשטח ויקבע כי אם הכפר נקי - צבא לבנון יקבלו עוד כפר. אם הכפר לא נקי - צה"ל ייכנס לפרק אותו בעצמו.