רס"ן במיל' איתן אורבך נהרג בתאונה כשחזר מפעילות מבצעית

רס"ן אורבך ז"ל, לוחם הגמ"ר שסיים שמירה באזור הר בזק בבקעת הירדן, נסע עם הריינג'ר שלו והתהפך • הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים • בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת

ינון שלום יתחאוריה קשת ■ ינון שלום יתחאוריה קשת
לוחמי צה"ל ברצועת עזה, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר)
דובר צה"ל התיר היום (שישי) לפרסום כי רס"ן (במיל') איתן אורבך נהרג בתאונת דרכים בעת שחזר מפעילות מבצעית בבקעת הירדן. איתן ז"ל, לוחם הגמ"ר שסיים שמירה באזור הר בזק בבקעת הירדן, נסע עם הריינג'ר שלו והתהפך. 

אורבך הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת.

