רס"ן במיל' איתן אורבך נהרג בתאונה כשחזר מפעילות מבצעית

דובר צה"ל התיר היום (שישי) לפרסום כי רס"ן (במיל') איתן אורבך נהרג בתאונת דרכים בעת שחזר מפעילות מבצעית בבקעת הירדן. איתן ז"ל, לוחם הגמ"ר שסיים שמירה באזור הר בזק בבקעת הירדן, נסע עם הריינג'ר שלו והתהפך.

אורבך הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת.