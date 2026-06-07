הדרמה הביטחונית בשיאה: הלילה (ראשון) צפוי להתקיים דיון נרחב של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והצמרת הביטחונית בעניין התגובה לאיראן, זאת לאחר שיחת טלפון בין רה"מ לנשיא ארה"ב דולנד טראמפ. ברקע הדברים, טרם יצאה הודעה ישראלית רשמית על אופי התגובה, אך בצבא ובמשטרה העלו את הכוננות לשיא, כולל החלטה על ביטול הלימודים בכל רחבי הארץ והנחיה לציבור לשהות סמוך למרחבים מוגנים. מנגד, באיראן טוענים כי יעד התקיפה היה בסיס רמת דוד ומאיימים כי כל תגובה ישראלית תוביל להסלמה חסרת תקדים בכל החזיתות.

הרמטכ"ל כעת בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל: "צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שינתן אור ירוק" (ינון שלום יתח) בהתאם להנחיות פיקוד העורף והערכת המצב, החל ממחר (שני) יצומצם מערך קווי האוטובוסים ל-75% מהפעילות הסדירה. בשלב זה, רכבות ישראל והרכבות הקלות בגוש דן ובירושלים ימשיכו לפעול כרגיל, בעוד הרכבלית בחיפה תושבת עד להודעה חדשה. משרד התחבורה ממליץ לציבור להתעדכן בשינויים מול מוקדי המפעילים או במוקד המידע 8787* (יולי סלומון) שרי החוץ של קטאר וסעודיה משוחחים כעת - משרד החוץ הסעודי (אלון גל) ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ משוחחים כעת. לאחר שיחתם צפוי רה"מ להתחיל דיון נרחב בהשתתפות הצמרת הביטחונית (עמיחי שטיין)