נציג צה"ל מודה בכנסת: "רחפני הנפץ הם כמו זבובים בשמיים"

סערה התחוללה מוקדם יותר היום (שני) בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון שעסק באיום הרחפנים. במהלך הדיון הציג נציג צה"ל את מורכבות ההתמודדות עם האיום הטקטי ואמר: "יש קושי בגילוי, הם כמו זבוב בשמיים. אנחנו מנתרים בימים אלו אחר מפעילי הרחפנים. אנחנו לא רוצים לפגוע בזבוב, אנחנו רוצים לפגוע בביצות".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תפיסה זו עוררה ביקורת חריפה מצד חברי הוועדה. ח"כ בועז ביסמוט תקף את נציג הצבא ואמר: "מה זאת אומרת? היום כל אחד יכול לקנות רחפן ולתפעל אותו. המפעיל הוא הביצה זו שגיאה עמוקה. המפעיל הוא יתוש, יש אינספור יתושים. הטכנולוגיה נגישה מאוד". ח"כ עמית הלוי חיזק את הדברים ותהה: "אתה יודע כמה מפעילי רחפנים יש לפי דו"ח שב"כ בביר הדאג'? עשרות".

הוויכוח המתוח בכנסת משקף את האתגר הטכנולוגי והמבצעי עמו מתמודד הצבא, כאשר במערכת הביטחון מודים כי מדובר בנשק שמאתגר את כוחותינו. רק לאחרונה התחזקה ההבנה כי לחיזבאללה ישנם רחפנים בעלי יכולת טיסה חשוכה לעבר מקור אור, דבר המהווה שינוי דרמטי במרחב שמחייב את התאמת שיטות הפעולה של הלוחמים בשטח.

הדיון הדחוף מתרחש על רקע הצלפות קשות שספגו הכוחות בדרום לבנון בשבועות האחרונים, שהפכו את רחפני הנפץ לאחד האיומים המרכזיים במערכה. היום פורסם שנפלו מפגיעות אלו סמ"ר אדם צרפתי ז"ל מיחידת מגלן וסרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר ז"ל, רופא גדוד שקד בגבעתי. חללים אלו מצטרפים לשורה של לוחמים ואזרחים שנהרגו מתחילת הלחימה מהכלי החדש וההרסני של האויב.