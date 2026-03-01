המתקפה של ישראל וארצות הברית על איראן בוצעה בסיוע כלי הבינה המלאכותית "Claud" של חברת Anthropic, וזאת שעות ספורות בלבד לאחר שהממשל הפדרלי הודיע על סיום ההתקשרות עם החברה והגדרתה כ"איום ביטחוני", כך דווח היום (ראשון) ב"וול סטריט ג'ורנל".

גורמים המעורים בנושא אישרו כי מפקדות ברחבי העולם, וביניהן פיקוד המרכז של ארה"ב במזרח התיכון, משתמשות ב"קלוד" לצורך הערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של תרחישי קרב. ב-CENTCOM סירבו להתייחס למערכות הספציפיות המופעלות במבצע, אך השימוש בהן מדגיש את עומק השילוב של טכנולוגיה זו בפעילות הצבאית, חרף המתיחות בין הפנטגון לחברה.

ניו יורק טיימס: ה-CIA איתר כינוס של מנהיגים איראנים - ואז ישראל תקפה

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", המבצע התאפשר הודות לשיתוף פעולה מודיעיני הדוק בין ה-CIA לישראל. המודיעין האמריקני עקב במשך חודשים אחר דפוסי פעילותו של חאמנאי, עד שזוהה כינוס של צמרת ההנהגה המתוכנן לבוקר יום שבת במתחם הממשלתי בלב טהרן.

בעקבות המידע החדש, הוחלט להתאים את עיתוי התקיפה ולבצעה לאור יום כדי לנצל את חלון ההזדמנויות לחיסול בכירי המערכת המדינית והצבאית במכה אחת.

לפי הדיווח, ה-CIA העביר לישראל מידע בדרגת "אמינות גבוהה" בנוגע למקום הימצאו המדויק של חאמנאי. המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם בשל רגישות התכנון הצבאי, ציינו כי ישראל השתמשה במידע האמריקני לצד מודיעין עצמאי כדי להוציא לפועל מבצע שתוכנן במשך חודשים: חיסול ממוקד של בכירי המשטר האיראני.

ממשלות ארצות הברית וישראל, שתכננו במקור לפתוח במתקפה בלילה בחסות החשיכה, קיבלו את ההחלטה להתאים את העיתוי כדי לנצל את המידע על ההתכנסות במתחם הממשלה בטהרן בבוקר שבת.

בדיווח נטען כי על פי הקביעה הישראלית, בכינוס השתתפו בכירי מערכת הביטחון האיראנית, ובהם: המפקד משמרות המהפכה מוחמד פקפור, שר ההגנה עזיז נאסירזאדה, ראש המועצה הצבאית עלי שמח'אני, מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה סייד מג'יד מוסאווי, סגן שר המודיעין מוחמד שיראזי ובכירים נוספים.

המבצע החל בסביבות השעה 6:00 בבוקר (שעון ישראל) עם המראתם של מטוסי הקרב. התקיפה דרשה מספר קטן יחסית של מטוסים, אך הם היו חמושים בתחמושת מדויקת וארוכת טווח. כשעתיים וחמש דקות לאחר ההמראה, בסביבות השעה 9:40 בבוקר (שעון טהרן), פגעו הטילים במתחם הממשלתי. בעת התקיפה שהו בכירי הביטחון הלאומי בבניין אחד, בעוד האייתוללה חאמנאי שהה בבניין סמוך.

גורם ביטחון ישראלי, בהודעה שנסקרה על ידי הניו יורק טיימס, מסר כי התקיפה "בוצעה בו-זמנית במספר מוקדים בטהרן, כולל בנקודת המפגש של הדרג המדיני-ביטחוני האיראני". לדבריו, למרות הכנותיה של איראן למלחמה, הצליחה ישראל להשיג "הפתעה טקטית" בתקיפת המתחם.