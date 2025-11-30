נס בשדה הקרב: קליע חדר לליבו של לוחם בדרום סוריה - ששרד

בית החולים רמב"ם עדכן היום (ראשון) אודות מצבו של אחד הלוחמים שנפצע קשה בתקרית חילופי האש בכפר בית ג'אן שבדרום סוריה בסוף השבוע האחרון.

בלילה שבין חמישי לשישי, פונו שני לוחמים לבית החולים רמב"ם מהתקרית. השניים שהגיעו במצב קשה במסוק צבאי הישר מהשטח, הועברו מיד אל חדרי הניתוח עם פציעות ירי מסכנות חיים. אחד מהם נורה בחזהו, כאשר הכדור חדר את האיפוד ונעצר בתוך הלב.

פרופסור גיל בולוטין, מנהל מחלקת כירורגית לב בבית החולים, מסר: "עם הגעתו לרמב"ם הוא הובהל מיד לחדר הניתוח במטרה להפסיק את הדימום ולייצב את מצבו. הניתוח היה מורכב ומאתגר וכלל פתיחת חזה גם מהצד וגם מהמרכז, במטרה לעצור את מקור הדימום. הכדור עבר בין מחיצות הלב, חורר אותן ונעצר שם. בהתייעצות מהירה החלטנו פה אחד להניח לכדור.

דוברות ביה"ח רמב"ם

על המשך הטיפול של הלוחם הפצוע אמר פרופ' בולוטין: "הצלחנו לייצב אותו והיום הוא כבר מתאושש ומתקשר עם הסביבה. בהמשך נראה איך נמשיך את הטיפול. ייתכן שנאלץ לנתח שוב כדי להוציא את הכדור מהלב, אולי נחליט לעשות זאת בצנתור, ובהחלט ישנה אפשרות שהכדור ישאר במקומו".

שני הלוחמים שמאושפזים כעת ברמב"ם נמצאים ביחידות לטיפול נמרץ, תחת השגחה, ומצבם מוגדר יציב.