אזעקות הופעלו הלילה (בין ראשון לשני) בחיפה ובסביבתה - בשל שיגורים מלבנון. גורם צבאי בכיר מסר ל-i24NEWS כי הירי בוצע על ידי חיזבאללה ומדרום לנהר הליטני - שאמור להיות מפורז מנשק. צה"ל עדכן כי יירט שיגור אחד "על פי מדיניות", אין נפגעים.

אמש אמר מזכ"ל הארגון נעים קאסם כי חיזבאללה "יתייצב מול התוקפנות" של ארצות הברית וישראל, שפתחו במתקפה באיראן. ארגון הטרור אמר בשבוע הקודם כי לא ייתערב בעימות - במידה והוא יסתכם ב"תקיפות מוגבלות" של הצבא האמריקני.

כאמור, אמש הודיע צה"ל כי חיסל את המנהיג העליון של איראן חמינאי, ובנוסף בכירים במדינה, בהם מפקד משמרות המהפכה, רמטכ"ל צבא איראן ושר ההגנה של המדינה.