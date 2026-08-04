טראמפ: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, אם איראן תחזור בה שוב - היא תחטוף" | עדכונים שוטפים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים שוב על איראן לאור המגעים לפתיחת המצר • קטאר מסרה כי נוסחה הצעה להסכם ביניים בכל הנוגע למצר הורמוז
בריאיון שהעניק הלילה (רביעי) לרשת "פוקס ניוז", נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי "מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד". קטאר מסרה כי נוסחה הצעה להסכם ביניים בכל הנוגע למצר הורמוז.
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טראמפ: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד. אם איראן תחזור בה שוב, היא תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מקיימים דיונים טובים מאוד עם איראן" (עמיחי שטיין)
https://x.com/i/web/status/2084840281380434334
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קטאר מסרה כי נוסחה הצעה להסכם ביניים בכל הנוגע למצר הורמוז, כאשר גורמים אמריקנים ואיראנים נשמעים אופטימיים, בזמן שטראמפ דן בהפחתת ההסלמה עם אמיר קטר, וטהרן שקלה לאפשר למדינות אירופיות לפנות מוקשים ממצר הורמוז (אלון גל)