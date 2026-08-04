טראמפ: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד. אם איראן תחזור בה שוב, היא תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מקיימים דיונים טובים מאוד עם איראן" (עמיחי שטיין)

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