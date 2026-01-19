"כל העולם בא ללמוד מאיתנו": בכירים לשעבר בחיל האוויר על ההיערכות למערכה הבאה

עם אחוזי יירוט של כ-90%, מערכת ההגנה האווירית של ישראל נחשבת מהמתקדמות בעולם, אך דיווחים על דחיית תקיפה אמריקנית בשל חששות ישראליים מעוררים שאלות. תא"ל (מיל') אילן ביטון, תא"ל במיל' שחר שוחט, ותא"ל במיל' רן כוכב, לשעבר מפקדי מערך ההגנה האווירית, ישבו עם כתבנו אורי שפירא על המוכנות לסבב הבא - והאתגרים החדשים.

מבצע "עם כלביא" הוכיח שמערך ההגנה נגד טילים בישראל הוא מהמובילים בעולם, אך המלחמה, כמו העימות עם חיזבאללה, הכניסו לשדה הקרב איומים חדשים ומסוכנים - מכטב"מי נפץ, ועד טילים בליסטיים בעלי ראש קרב מתפצל.

תא"ל במיל' אילן ביטון, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ציין: "אין ספק שצריכים להיות יותר מיירטים. האם אנחנו צריכים להגן על עצמנו לדעת? לאינסוף? התשובה היא לא".

תא"ל במיל' שחר שוחט, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית הוסיף כי "האתגרים הם כמובן להתמודד עם מטחי טילים בהיקפים שנדרשנו להם בעבר ואולי אפילו גדולים מזה".

תא"ל במיל' רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ציין כי "הגנה תמיד היא משאב במחסור. תמיד חסרים מכ"מים, תמיד חסרים מיירטים, תמיד חסרים פתרונות, תמיד חסר מודיעין. אם יש מקום מוגן בעולם הזה ברמה טובה, אולי אפילו טובה מאוד, הרי זו מדינת ישראל."

שוחט הזכיר את המלחמה מול איראן - וציין: "שחר שוחט: "באים מכל העולם ללמוד מאיתנו איך עושים את זה. ביחד עם היכולת המצוינת של צה"ל, חיל האוויר ההתקפי והמידע המודיעיני שאנחנו חשופים לו, שבה הגענו למעשה במלחמת 12 הימים לעליונות אווירית מעל שמי טהרן".

ביטון הוסיף: "אחד הדברים המרכזיים שירצו להתמודד ולפתח בגרסאות הבאות של ה'חץ', חץ 4 וחץ 5, זה מענה לניסיונות לאתגר את המערכות - לא רק היפרסוני, אלא גם ראשים מתפצלים".

כוכב הדגיש: "ואנחנו בהחלט נערכים גם לאיומים מתפצלים, גם לאיומים מתקדמים, גם בעתיד לאיומים היפרסוניים שהולכים ומופיעים ועדיין לא נמצאים בזירה אבל בהחלט בוא יבואו. וכל הזמן לומדים ומתחקרים ומשתפרים, וגם האיראנים".

לאחרונה גם נכנסה לשירות מערכת "אור איתן", תותח לייזר רב עוצמה שאמור לתת מענה לאיומי הרחפנים והטילים לטווח הקצר, בעלות מינימלית ובעיקר בדיוק מירבי. אולם גם המערכת הזו - לא חפה מחסרונות. ביטון הדגיש: "מזג אוויר קשה מאוד משפיע גם על הלייזר. אבל השילוב של 'כיפת ברזל' ולייזר כשכבה משלימה מלמטה, באלטרנטיבות עם מה אתה יורה על מה, אין ספק שזה יתרון גדול".

שוחט ציין כי "הפיזיקה היא המחסום העיקרי של זמן שיצטרך לגלות ולהאיר על המטרה, אל מול יחס החיים שלה באוויר שבעולם הטילים הוא קטן מאוד."

כוכב הוסיף: "מלחמה היא לא טיול בפארק, היא דבר מאוד מורכב ומאוד קשה וגם בפעם הבאה, אם תתרגש עלינו בקרוב או מתישהו במערכה מול איראן, ההגנה לא תהיה מושלמת".

לפי דיווחים, ישראל ביקשה מהנשיא טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, בין היתר בגלל שמערך ההגנה האווירית זקוק לשיפור נוסף לקראת סבב לחימה חדש. אולם המומחים מסכימים שגם כעת, ההגנה האווירית של ישראל היא מתקדמת ביותר, מצוידת היטב - ומוכנה למשימה.

